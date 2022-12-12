新竹人卯起來買 巨城周年慶12天進帳27億

全台壓軸Big City遠東巨城購物中心周年慶12日圓滿畫上句點，大新竹民眾的高消費力在12天內完全發威，共計消費超過27.5億元（含遠東SOGO百貨新竹店），讓巨城周年慶業績較去年同期成長2％，客單價較去年成長8％，而12天汽機車進場總數超過21萬輛次，湧入逾80萬人次。

巨城表示，看準疫情逐步解封為零售消費市場加溫，巨城攜手品牌廠商將全台精選商品貨量集中，精準分析消費客群推出豐富的加碼促銷、VIP高消費滿額贈活動，以及12天12款來店禮策略奏效吸引人氣和買氣，廠商也都大進補。

解封後，喜慶活動蓄勢待發，不少準備婚嫁計畫的消費者挑選婚戒不手軟，或搭配促銷活動成套購買，也帶動輕奢配件、各類名錶商品提袋率大增，精品業績成長6％。

年前交屋熱潮推動成家必備的各類大小智能家電熱銷，3C新品上市行情看俏，iPhone 14手機系列、藍芽耳機、平板電腦等整檔期賣出近1500個，3C家電業績成長6％。

連續溼冷天氣也讓周年慶更有感，毛料衣物、冬衣外套、保暖被毯類商品需求大，拉抬服飾類業績雙位數成長。

網羅全台超夯快閃美食櫃天天排隊熱購，以及全新主題餐廳開幕刺激下人潮絡繹不絕，提升餐飲業績成長超過8％，加上明年過年早，個人、企業送禮需求多，各式養生禮盒、保健食品大推囤貨組優惠促銷，禮盒類業績成長3成。

巨城指出，Big City深受各界支持與愛護，掌握商業營運核心贏得消費者的信賴，更以行動行動鞏固大小廠商、全體同仁的心，周年慶整檔業績順利超越目標。

緊接著耶誕跨年、農曆春節檔期即將開跑，低溫冷氣團亦陸續報到可望帶動人氣買氣持續發燒，巨城有信心2022全年營收上看140億，再創高峰。

（ 中時 陳育賢）

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