減少網購包裝 環保署：最快明年1月公告

環保署12日舉行「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案研商會議，規定網路零售業出貨給消費者須符合包裝材料及方式規範，從限制不能使用聚氯乙烯（PVC）材質，包裝材製造須符合規定回收紙混合率或再生料摻配比例等規定，最快明年1月公告、7月1日實施。

根據資料統計，近年民眾消費習慣改變與受到疫情影響，我國零售業網路銷售金額逐年攀升，從2017年2,283億元，2021年成長至4,303億元，同時產生相當於3,134公噸的塑膠包材廢棄物、5.4萬公噸紙類包材廢棄物。

環保署日前已經預告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，明年起所有網路零售業（B2C），包裝都不使用PVC材質、使用紙類要以原色優先（不經漂白）、包裝要使用9成以上回收紙、包裝塑膠要使用再生料25%以上等規定，且再依資本額大小，另外訂出限制包裝重量比值、平均包裝材減重率與循環箱（袋）使用率的分年目標。

（工商 馮建棨）

資本額愈大之業者 條件愈嚴格

該草案對於資本額超過5000萬之業者業，限制包裝重量比值上，商品250公克以上未滿1公斤須小於40％；商品1公斤以上未滿3公斤者小於30％；商品大於3公斤者則小於15％。

對於資本額超過1.5意者，循環箱(袋)使用率也設下分年目標，2024年大於2％；2025年大於8.5％；2026年大於15％。

環保署今天召開「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」草案研商會，環團及產業代表均出席提供各方建議，但更多的是提出實施上可能遇到的困難，有業者指出，包裝的目的在於保持商品的完整，包裝減少等於增加碰撞損壞的機率，要真正落實勢必有難度。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，該草案預告後也有經過下單測試，其中網購運送包裝合格比率超過9成，可見絕大多數業者都可符合要求，預計最快明年1月可公告，而公告後將以專案計畫稽查大小業者，除了讓包裝能減量減重，也增加增加循環袋的使用，各平台業者的減量成績也會公開透明。

王嶽斌表示，雖然該規範是從企業對消費者的運送包裝，未來從個人到個人的網路消費也希望能成為目標，商品部分則會依商品特性給予建議。

（ 中時 李柏澔）

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