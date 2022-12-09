蝦皮、國泰後 全家App大當機 官方道歉了

全家超商App今（9）日上午8時驚傳大當機，不僅只能用現金結帳，許多寄杯咖啡的民眾也無法兌換，不少每日早晨需要來一杯咖啡的上班族差點因此遲到。有Ptt網友上午發時發文表示，一早要去全家兌換咖啡，到櫃檯才發現app壞了，問網友有沒有同樣遭遇，沒想到釣出大批苦主。官方隨後也出面致歉稱，本次當機是租用電信公司之網路機房無預警停電導致，但並未說明賠償事宜。

有網友在Ptt發文表示，「一早要去全家兌換咖啡，到櫃檯前排隊按app發現壞掉了，App也沒有需要更新，記得好像不是第一次壞掉了，早上一堆人在櫃檯前狂刷手機；原Po問，「不知道如果已經點好咖啡，但app打不開，那該怎麼處理呢？付現嗎？很好奇」

許多網友在下面回復稱，「壞掉+1 其他商品只能結現金」、「+1 早上差點遲到 刷了幾次直接放棄」、「+1，早上刷了10分鐘終於放棄」、「櫃臺也掛掉，不能用支付，只能走現金類，而且速度很慢」、「躲得過初一，躲不過十五。這不會是最後一次」；不只Ptt，官方臉書也湧入大批網友怒罵，「寄杯無法開啟只能用原價買，爛透了」、「系統有問題導致我還要單買咖啡，那我寄那麼多杯幹嘛」、「寄杯無法開啟只能用原價買」。

也有網友猜測，「最近app東壞西壞的 是什麼的前兆嗎？」；更有網友用近期泰山集團和最大股東龍邦的經營權之爭來調侃稱，「這麼核心的系統也會當…難道是被龍__狙擊了?」

全家隨後證實，App確實無法使用，並表示，「因租用電信公司之網路機房無預警停電，致使與會員相關功能連線受到影響，目前已積極處理並陸續恢復中」。

（旺得富理財網 李澍）

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