大學生瘋世足！業者曝運彩賠率狂翻買法

大學生瘋世足！業者曝運彩1買法最夯：賠率狂翻500倍

2022年卡達世界盃帶動台灣運彩銷售熱潮，截至上周末為止，世足賽投注金額已逾20億元，業者透露，全民瘋運彩的程度，是附近大學生都不睡覺，特地前來彩券行看比賽，顯見此次世界盃真的是史上最熱。他分析學生通常都喜歡玩賠率比較高的，猜中正確比數「賠率最高有到500倍。」

一群大學生受接受ETtoday採訪時表示，「我們都玩賠率比較高的！」他們提到，雖然運彩玩法很多元，但覺得猜正確比數比較有挑戰性。

士林夜市飛來發彩券行業者黃偉則說，大學生最愛玩猜正確比數，因為如果猜中，贏得彩金的倍率是10倍起跳，賠率最高有到500倍，此進階版玩法要猜中球隊總進球數，雖然這玩法一票人搶玩，但因為困難度比較高，提醒要先做好輸錢的準備。

業者更透露，昨日南韓以2：3比數輸給迦納，有球迷一開始下錯邊，但後來繼續「場中投注」，邊看邊加碼，最後成功抱走近10萬元 ，但也提醒彩迷不要過度投注，應該量力而為。

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（中時新聞網 邱怡萱）