日韓港澳旅遊熱點 萬事達卡祭優惠

迎接即將湧現的出國熱潮，萬事達卡攜手全球在地商戶，自即日起針對包括日韓港澳等國人最常去的旅遊目的地，推出「擁抱世界系列禮遇」。萬事達卡提供持卡人包括購物、住宿、交通與美食等禮遇，滿足旅人出國的各種渴望。

觀光局統計數據顯示，日韓港澳為台灣民眾出國最常去的旅遊目的地。萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，萬事達卡經濟研究所發布的「錢包轉換：消費者的新消費習慣」全球報告指出，即使費用上漲，旅行依舊是人們生活不可或缺的一部分。截至今年8月，消費者在餐廳的支出也較2021年同期增加了25％。因此，萬事達卡於全球多個旅遊目的地，同步推出擁抱世界系列禮遇，希望透過與在地商戶合作帶動旅遊消費成長，助力全球旅遊產業復甦。

日本是台灣人最熱愛的旅遊目的地，萬事達卡「擁抱日本」提供世界卡持卡人從餐飲、住宿、購物及娛樂優惠盡情體驗日本。其中，萬事達卡提供全持卡人於BicCamera消費滿額最高享5％優惠與10％免稅折扣。

首爾有亞洲時尚之都美譽，擁有令人垂涎的美食與潮流購物天堂。針對愛逛街的人，萬事達卡提供韓國韓際新世界、新羅愛寶客等多間免稅店95折優惠。

從時尚餐廳、大牌檔到特色菜館，有美食天堂之稱的香港與澳門也是台灣人最愛的旅遊目的地。無論是想前往澳門Antonio餐廳摘星，還是想在香港蘭桂坊與三五好友小酌或是享受異國美食，「擁抱香港」與「擁抱澳門」提供萬事達卡持卡人近百間精選餐廳與酒吧享最高5折美饌禮遇或美食招待。

為推廣台灣旅遊體驗並吸引國際旅客來台，萬事達卡攜手台灣地方商戶將台灣文化傳達給全世界，針對來台國際觀光客推出「擁抱台灣」獨家優惠方案。

住宿方面，萬事達卡提供全台多家星級旅宿專屬優惠方案，持卡人入住台北美福大飯店享一泊一食6,000元起，捷絲旅酒店系列則提供獨家贈禮與消費折抵雙重優惠；來台觀光的各地特產，則可選擇伴手禮名店滿額95折優惠。而為了讓觀光客享有最輕鬆自在的旅遊體驗，和運租車提供獨家機場接送與旅遊包車優惠。