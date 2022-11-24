超跑哥15萬挺日本賺翻了 運彩驚人獲利曝

卡達世足賽被稱為「死亡之組」的日本隊大戰德國隊，在比賽開打前，運彩迷普遍看好多次奪冠的德國隊獲勝，殊不知最終日本連得兩分逆轉勝，出乎許多運彩迷意料，但也有原本就看好日本隊的人，因此獲利一筆。

卡達世足賽21日開踢，短短幾天已經讓人多次跌破眼鏡，但也掀起世足熱潮，第2天賽程出現堪稱史詩級的爆冷，由傳奇球星梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷隊，以1：2輸給世界排名第51名的沙烏地阿拉伯，而在此之前，阿根廷奪冠呼聲很高，且在國際賽事已寫下36連勝紀錄。

周三（23日），被稱為「死亡之組」的日德大戰，一般外界看好德國能夠獲勝，豈料卻被日本隊在下半場進攻連拿2分，以1：2被逆轉勝，而這也讓很多彩迷始料未及，同時亦讓支持日本隊的彩迷大賺一波。

根據ETtoday新聞雲報導，台北市士林區一間彩券行黃姓老闆透露，有一名超跑帥哥押注15萬日本隊獲勝。他說，如果幸運猜中比數，預估有望能抱走330萬元。

接連爆冷帶動世足狂熱，賠率高也讓許多人看了心癢癢，期待爆冷再現順勢賺一波，不過老闆也提醒，別看賠率高就砸大錢，千萬別過度投注。

回顧比賽，日本隊在上半場被德國隊猛烈的進攻強壓，門神權田修一上半場在禁區內犯規，讓德國龔多安罰踢破門拿分。只不過，下半場在堂安律、淺野拓磨的進攻下，連拿兩分，以2：1擊敗德國。

（中時新聞網 蔡宗倫）