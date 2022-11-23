好市多換卡QA一次看 沒帶現金靠1招可結帳

擁有270萬卡友的國泰世華好市多聯名卡將於明年8月7日到期，之後將自動換發成國泰世華CUBE卡給用戶，但剩餘的多利金怎麼辦？以後如何去好巿多消費？換發的CUBE卡片是否要繳年費？百百款問題引起民眾討論，本文為此整理出好市多聯名卡到期後的8個常見問題供民眾參考。

一、好市多國泰聯名卡使用期限？

目前這張好市多國泰世華聯名卡可以用到2023年8月7日。

二、卡片到期後多利金怎麼辦？

到期以後如果還有多利金沒用完，會轉成可以折抵其他國泰世華信用卡帳單。

三、聯名卡到期後會自動換發成哪張卡？

卡片過期以後，將會自動換發成國泰世華CUBE卡。

四、已有CUBE卡就不會自動換發？

如果卡片持有者本身已有CUBE卡，未取消換發新卡的話，會收到第二張CUBE卡，但是卡號會不同。

五、換發的新卡需要繳交年費嗎？

換發的CUBE卡首年免年費，第二年開始年費為1800元，但申請電子帳單即可免年費。

六、要如何申請不換發卡片？

直接打到(02)2383-1000申請免換發卡片，電話接通以後按5，輸入身分證字號、密碼為出生月日；或是利用國泰世華智能客服「阿發」來申辦不續卡，打開國泰智能客服，輸入「Costco屆期說明」，點進去選擇「確定不換發CUBE卡」即可。

七、新卡可以在好市多賣場使用？

想要在好市多裡面刷卡消費，必須要持有好市多的聯名卡，因此屆時需要看是哪家合作銀行、重新辦卡片，所以國泰換發的CUBE卡不能在好市多內使用。

八、不想辦新卡去好市多怎消費？

可帶著會員卡至賣場用現金結帳；也可以持會員卡到櫃台申辦好市多儲值卡，每次最少儲值500元，可儲值金額上限為3萬元，儲值卡在全台好市多賣場或好市多加油站都可以使用。

（中時新聞網 何立雯）

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