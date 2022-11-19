小黃喊漲 6神卡省回來 這張最高回饋25％

受疫情、通膨壓力、高油價等因素影響，北北基計程車車費喊漲，起跳價100元的時代快來臨了，國銀也大打「小黃神卡」幫卡友省回來，除中信、永豐先後跟和泰yoxi、台灣大車隊聯名發卡提供高回饋，台新、第一、兆豐、華南等銀行也紛紛端出牛肉，其中台新回饋率最高達25％，兆豐銀更與「大都會178叫車APP」合作，首次下載註冊就送600元。

北北基計程車工會醞釀起跳價從70元提高到100元，延滯計費跳錶的秒數也縮短成60秒，還推出「颱風豪雨價」，颱風天、豪雨載客單次加收50元，由於方案也已提報北市交通局公共運輸處，預計最快明年上路，因此，對於常搭小黃的人來說，搭車選對卡的重要性也提升。

其中中信、永豐與車隊出的聯名卡，堪稱小黃神卡的代表作。中信和泰聯名卡即日起至12月31日止，以和泰Pay綁定和泰聯名卡於yoxi、iRent最高可有20％和泰Points回饋。而「永豐55688聯名卡」綁定台灣大車隊APP付車資回饋最低2％、最高回饋15％ T Points。

台新銀的@GoGo信用卡也是回饋率超高的小黃神卡，但條件很多，要綁定「LINE Pay支付」，「周一」搭「台灣大車隊」，才有最高25％回饋，LINE TAXI、大都會車隊享最高5％刷卡金回饋；另外，FlyGo信用卡搭台灣大車隊有最高5％刷卡金回饋。

一銀的小黃神卡則是「第一銀行御璽商旅卡」於台灣大車隊、大都會車隊、Uber APP、LINE TAXI、yoxi，消費不限金額，有3％刷卡金回饋。兆豐銀行則是與「大都會178叫車APP」合作，首次下載註冊就可獲贈600元乘車抵用券，綁定兆豐任一信用卡，支付車資滿200元，還可再獲8折券的超值優惠。對常常需要搭乘小黃的民眾而言，相當划算。

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