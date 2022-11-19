「洗衣精界愛馬仕」The Laundress出包 官方籲立即停用

被譽為「洗衣界愛馬仕」的頂級洗衣精「The Laundress」，昨官網突宣布產品內的微生物超標，請消費者全面停用，引起消費者疑慮，不少粉絲驚呼，到底怎麼了？手頭上還有一大罐完全沒用，而台灣代理商也在官網轉發此消息，並將所有產品暫時下架，表示後續獲得更多資訊將公告在官網和社群上。

紐約頂級天然衣物保養品牌「The Laundress」18日在官方網站上發聲明，請消費者立即停用所有The Laundress的產品，因為他們在部分產品中，檢查出超標的微生物，基於安全考量建議停用，但根據他們的調查結果，目前並沒有發現任何不利於健康的影響，至於產品該如何更換及後續補償方案，將再公布在官網上。

台灣「The Laundress」的代理商「10/10 HOPE」昨也在臉書粉專上發文表示，目前已先把「The Laundress」的所有產品，從實體店舖和官網上通通下架，請消費者靜待他們與原廠進一步確認後，最新消息將在社群與官網公告。

不少網友見狀直呼，「到底是什麼問題需要全數停用，怎麼不講得更清楚」、「是哪一批的產品有問題？已買了很多次請盡快公告」、「天啊！我還有一大罐洗衣精都沒有用欸」。

「The Laundress」的洗衣精有許多種類，針對不同衣物材質可選用不同洗衣精來清洗，不同款式的價格也有所不同，不過，其中的經典款「全效洗衣精」1,000毫升就要價910元，比起平價洗衣精平均一罐1,000毫升只要100至200元左右，The Laundress的產品昂貴許多。

（中時新聞網 何立雯）