好市多買什麼最後悔？ 一票苦主點名這項

美式賣場好市多（Costco）商品五花八門，還有便民的退換貨機制，讓不少民眾趨之若鶩。而日前就有鄉民想知道，究竟大家在好市多買過最後悔的商品是什麼，釣出許多會員分享心得，還有人直說，後悔申辦好市多會員：「太少去了，根本不划算」。

有鄉民在PTT八卦板發文表示，許多人都喜歡去好市多購物，「學習老美的生活」，但他認為，並非每一件產品都好用或實用，好奇發問：「在Costco買過最後悔的東西是什麼？」

貼文一出，吸引網友熱烈討論，「保鮮膜，一卷用10年還用不完…真是見鬼」、「快一公尺高的胡桃鉗娃娃」、「果汁機，只用一次就晾在那裡」、「瑪芬，量太多根本吃不完」、「後悔的都退了，根本不記得」、「一年花3000元，不就是買後悔保險金嗎？」

除此之外，也有不少人指出，在好市多買過最後悔的東西就是「會員卡」，紛紛留言，「會員不能退最後悔」、「會員卡啊，這次到期就不續約了」、「會員卡啦，太少去了！根本不划算」、「會員卡+1，拿著購買清單進去，空手出來」。

不過事實上，好市多會員申請表上明確寫著，「於會員卡有效期限內，若不滿意，可隨時取消會員卡，將退還當年度實際所繳之會員費」，但要特別留意的是，同一人在退卡的半年內，無法再申請成為好市多會員，且一個身分證字號退卡達兩次，將被列為永久拒絕往來戶。

（中時新聞網 陳駿碩）

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