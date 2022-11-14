不是每家都有！八方雲集水餃1秘訣折5塊

近年來各界紛紛呼籲減塑行動，許多店家也為了減少塑膠使用推出各種優惠，像是自備容器能夠打折等方案。近日有網友發現，購買八方雲集生鮮水餃時，若使用店家提供的夾鏈袋包裝，可以享有5元的折價優惠，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「不塑之客」發文表示，最近他第一次在八方雲集購買生鮮水餃，沒想到包裝特別使用了夾鏈設計，老闆還說下次若購買生鮮水餃重複使用，可以折價5塊錢，讓他驚覺八方雲集有在這種小地方注意環保。

對此，許多人紛紛回應，「不知道可以折5塊，謝謝分享。不過他的袋子可以密封，我也都會重複使用很多次，最後拿去裝廚餘，很方便」、「我不知道有折，不過這袋子我都重複使用」、「對可以折5塊，有時候阿姨還會多塞幾個水餃」、「原來可以折5元喔！我是有留著分裝其它買的水餃或是火鍋料」。

不過也有網友指出，折不折價應該是看分店自己決定，「我買了很多次也沒聽他們說」、「看各家老闆，我家附近的就說不能重複利用～」、「我上次拿回去，老闆超尷尬」、「八方很不統一，我那天吃八方想說店裡都免洗餐具也沒關係，我自己有帶，結果玉米濃湯上桌的時候居然是用紙碗裝…但也吃過其他八方是用內用餐具啦，所以真的是看各分店的做法，很開心你去的那間有支持環保」。

（中時新聞網 陳又瑞）

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