全支付坐二望一 挑戰街口

全聯電支「全支付」上線二個月註冊會員即衝破200萬會員，交易金額居第三名、10月單月更穩站第二名，全聯總經理蔡篤昌9日提五大期許與挑戰，宣布「全支付」年底以衝破300萬會員為目標，交易金額年底目標「坐二望一」，目前交易金額仍以街口支付居第一高。

蔡篤昌指出，「全支付」上線時策略聯盟外通路即達10萬家，但距離第一名的40萬店家還差很大，期團隊繼續努力，明年外通路目標超越20萬店家，他進一步表示，從11月起為擴大年輕客群加入全支付行列，聯手康青龍、龜記、路易莎咖啡等逾40家品牌、全台超過2,500家飲品店皆可全支付，並享周二、周四消費滿50元享20％回饋，他說，目前「全支付」註冊會員200多萬，高達8成來自全台1,000多家全聯地推部隊促成，透過與茶飲、咖啡等全台數千家合作，期許吸引更多年輕族群加入全支付。

全聯旗下全支付9月上線，至今累計交易總金額達38億、10月單月累計達24億，會員人數提前達成200萬目標，蔡篤昌表示，比「PX Pay」達成率快一倍，至於全支付下一步將以「服務」的價值取代「補貼」的競爭增加用戶黏著度，全支付有零售業背景加持，觀察現有200萬會員輪廓，男性占比34％、女性占比66％、30～59歲高含金量消費族群占比則超過7成，消費實力明顯反應在代理收付實質交易金額上，10月在支付金額上已坐穩第二名，挑戰第一名。

據統計，去年電子支付在代理收付實質交易金額與儲值卡出現黃金交叉，今年持續快速成長，1～8月交易金額達656億元，年增19％；防疫政策鬆綁後，各大展會、節慶活動人潮湧現，顯示消費者出外活動意願明顯升高，消費回溫。

蔡篤昌認為，疫後常態化，明年全年交易金額可期，以全聯今年全年營業額上看1,900億元水準，明年合作的外通路家數將持續看增倍數成長，加上全聯點數無期限，對合作通路相對優勢，加上「全支付」將陸續開發金融服務等，尤其針對習慣滑手機的YZ世代族群潛力無限，儘管電支燒錢，但仍期許「全支付」能成為電支第一獲利公司。