旅展大啖解封商機 旅行社、飯店業績破億

為期4天的ITF旅展落幕，適逢國境解封，加上國旅續旺，旅行社和飯店業均寫下亮眼成績，雄獅旅展業績日日破億，晶華、寒舍、老爺集團現場與線上旅展業績均突破億元大關。

為期4天的2022年ITF台北國際旅展落幕，適逢國境解封，跨境旅遊重新啟動，加上進入歲末旅遊旺季，人潮和買氣都大幅攀升。

旅行社龍頭雄獅旅遊表示，國境正式解封，耶誕節、跨年加上適逢明年春節10連休，今年ITF旅展人氣和買氣旺，期間線上線下業績每天皆突破新台幣億元，但受限於國際航班供應狀況，約恢復至疫情前4成水平。國內旅遊也並未因國境開放而受影響，國內業績較2019年成長2倍，以宜花東為消費者首選。

國外旅遊銷售排行方面，雄獅觀察，以歐洲居首、日本次之，韓國排第3。長程線出發日期多集中於耶誕節、跨年和農曆春節，短線出發日落在11至12月；旅展期間高單價商品仍受消費者青睞，最高客單為南極海精靈三島全覽30日，每人要價126萬元；其次為南極19日79萬元和中南美限量秘魯「太陽祭」16日30萬元。

飯店業也繳出亮眼成績，寒舍集團表示，現場旅展業績達6000萬元，加上快閃櫃、線上旅展及寒舍APP，整體業績創下1.5億元的佳績。

晶華國際酒店集團現場業績突破8000萬元，加上10月21日開跑的線上旅展業績迄今突破5000萬元，合計總業績已逾1.3億元，晶華決議將線上旅展延長銷售，預估總營收將突破1.4億元。

晶華觀察，今年攤位排隊人潮暢旺，許多品項在開展後旋即完銷，觀察消費者多為目的客，事先都已做好功課並確認所需產品數量，單筆訂單多逾萬元、甚至達百萬元，其中包括許多公司行號超前部署，趁年底最後一波折扣購買尾牙春酒或團體出遊可用的優惠票券。

老爺酒店集團現場4天業績達8500萬元，加計1日開跑的線上旅展業績逾1.2億元，總計達2.1億元。其中，以全台10據點適用的聯合住宿券賣逾4萬張最熱門。

六福旅遊集團表示，4天現場業績1611萬元，加計10月21日起開跑的線上旅展迄今業績1892萬元，合計總業績超過3500萬元，由於線上旅展持續至12日，集團預估總業績將上看4500萬元。

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