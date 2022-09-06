好市多鮮奶變貴 主婦崩潰 這神物更狂漲

好市多鮮奶變貴了！主婦集體崩潰 他曝1物也狂漲

物價狂漲，薪水漲幅根本趕不上，一名女網友逛好市多發現，義美鮮奶漲價了，一組2瓶從原本的269元變285元，讓不少主婦哀嚎，乳製品一直漲，現在都快要不敢喝牛奶了，而且新的價格和外面賣場販售牛奶的價差已經不大，讓人不會想要特地跑去好市多扛鮮奶回家。另有網友則說，除了牛奶之外，乳製品狂漲，他常買的起司漲了快一倍，他已經快要吃不消。

一名女網友昨天在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文表示，去好市多補貨，結帳發現義美鮮奶竟然也漲價了，原本一組2瓶只要269元，如今價格調整成2瓶285元，比以前足足多了16元。

貼文引起網友討論，不少主婦哀嚎說，物價狂漲，都快不敢喝奶了。有網友則大嘆，好市多也開始漲價，如今義美鮮奶的價格跟外面差不多。「真的跟外面價差不大了」、「狂漲的價格，讓好市多和外面的賣場已沒什麼太大的價差優惠，很多商品乾脆在住家附近買就好，小份又新鮮」、「沒有便宜到哪去了，如果有需要會改成在家裡附近買」、「現在去好市多也不會特地買鮮奶了，感覺價差不多」、「家樂福同樣的義美鮮乳一瓶158，等於價差只差15元了！」

不過，也有網友指出，現在什麼東西都漲，飼料牧草那些都漲很多，怎麼可能牛奶不漲價呢？而且好市多雖然漲價了，但還是比外面賣得還便宜。另有網友也說，乳製品都漲價了，常買的起司片從399元漲到615元，真的吃不消。

（中時新聞網 何立雯）

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