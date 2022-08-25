沾豬腳好吃！嬤猛掃好市多這神物

嬤猛掃好市多醬包「沾豬腳好吃！」路人看傻 會員戰翻

嘉義日前發生女警買5個便當拿8包醬料被店家告偷竊，但多拿醬包的行為在好市多卻是日常。一名女網友在好市多熟食區挑豬腳時，突然有阿嬤伸手抓了近20包芥末沾醬，在大家的注視下阿嬤還說了句「沾豬腳很好吃喔！」就跑了，讓原PO哭笑不得。

這名女網友昨天在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，挑德國豬腳時，有2位阿姨問她這好吃嗎？原PO回說超好吃，並叮囑要記得拿芥末醬，話才說完，後方突然殺出一位阿嬤，搶先一步抓了一大把芥末醬包，目測大約快20包，卻只拿了一盒豬腳。

旁邊的人看到阿嬤拿一堆醬包的景象都愣住，阿嬤也發現大家都在看她，於是尷尬地對大家說「這芥末醬沾豬腳很好吃喔！」講完一溜煙跑走了，站在一旁的原PO看了呆住「阿嬤您是吃豬腳？還是吃醬呀？」

醬包被阿嬤拿完後少一大半。圖/翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說

看到這一幕，網友忍不住開酸好市多的奧客日常，紛紛留言：「最喜歡逛好市多了，可以看到各種貪小便宜的人」、「還有遇過買一隻烤雞然後把胡椒粉拿完了，後面的人都拿不到」、「不就是長久以來的台灣玩法？去Costco必自備塑膠袋，什麼都不用買，無限量洋蔥包到飽」、「我買這麼多次都不知道有免費的芥末醬」、「所以台灣很多洗腎室」。

但也有人緩頰「說真的，我也是需要十幾包的芥末醬耶，也有人重口味是真的需要」、「我也常常買熟食，但不會每次記得要拿醬包、胡椒，所以我也會一次拿多一點」。

（中時新聞網 莊楚雯）

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