蘋果i14系列將亮相 傳9月16日在台開賣

蘋果傳出將在9月7日舉行發表會，推出iPhone 14系列新機，業界盛傳，台灣蘋果經銷商與電信業將在9月16日開賣新機，業界也看好規格升級的旗艦機與首度放大螢幕的中階機款將刺激換機潮。

彭博引述知情人士消息報導，蘋果公司（Apple Inc.）將在9月7日舉行發表會，推出iPhone 14系列新機。

國內通路盛傳，台灣包括蘋果經銷商與電信商將在9月16日開賣iPhone 14，符合過去慣例；蘋果通常會在新iPhone發表的一週半後，開始在零售店販售新品，預計蘋果今年將依循此模式，而台灣過去數年都列在首波開賣國家。

綜合目前市場消息，iPhone 14旗艦機將使用高通新一代4奈米的通訊晶片，提高傳輸速度及通話品質；主鏡頭將從1,200萬畫素一口氣提升至4,800萬畫素，前置鏡頭光圈也升級至f1.8，打造較佳的攝影體驗，且被人垢病的「瀏海螢幕」將消失，改採「驚嘆號」形式的挖孔設計。

此外，蘋果傳出將會推出全新機型iPhone 14 Max，這會是蘋果首度發表的大螢幕中階機，有助於打開新的客群，業界也相當看好iPhone 14將掀起的換機潮。

顏色方面，市場消息傳出，iPhone 14 Pro系列將推出「黑、白、金、紫」4種顏色，而iPhone 14與iPhone 14 Max則會有「紅、白、黑、紫、藍」5種顏色，但相關新機消息仍有待發表會上證實。

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