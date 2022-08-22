神腦全通路 開放預購三星旗艦摺疊機

三星下半年重點新機第四代摺疊手機 Galaxy Z Fold4 與 Z Flip4將在9月2日正式銷售，神腦全通路即日起至8月22日開放預購，祭出「最高享萬元回饋」的預購優惠，並能在8月30日提早取機，預購Z Flip4可獲價值3,990元的氣泡水機；預購Z Fold4，神腦獨家送價值4,990元的Galaxy Buds2，或是其他超值3C好禮。

最新一代的摺疊機Z Flip 4．有夢幻的精靈紫、冰川藍、雲霧粉、星夜灰四色可選，轉軸設計更纖細，在封面螢幕新增支援實際比例預覽及人像模式，自拍時更精準掌握構圖，美照輕鬆拍！Z Fold4多工更升級，結合「多重視窗」功能，一次至多可開啟三個分割視窗，可使用雙指手勢，從左往右、從右往左或是由下到上來分割螢幕，如同帶著一台小平板。

神腦表示，預購三星Galaxy摺疊旗艦系列，神腦祭出三大豪禮，原廠登錄送好禮，含意外裝置保障1年期、原廠配件購物金最高4,500元。預購Z Fold4好禮五選一，有Galaxy Buds2、日本健康氣炸鍋、研磨咖啡機等最高價值4,990元，預購Z Flip4好禮三選一，有Sodastream氣泡水機、高島智能按摩眼罩可選擇。

刷玉山、國泰、星展享30期0利率，刷玉山、花旗卡神腦再加碼送1000元神腦幣購物金。預購三星Galaxy摺疊旗艦系列，欲加購最新三星穿戴配件，神腦加購價63折起，新一代Galaxy Watch5 Pro折價2,000元，再送原廠無線充電板。

神腦推出「星事神最懂」影音單元，帶使用者深入解析新機星功能，從零開始上手新機。