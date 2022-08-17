網紅開箱好市多最便宜7產品 1杯咖啡1元

網紅開箱好市多最便宜7產品 網暴動 1杯咖啡約1元！

好市多有許多便宜又實惠的產品，網紅「Dinner lin低能林」近日開箱7款最便宜的日用品，吃的、喝的和用的都有，其中一款即溶咖啡粉，一罐可泡267次，平均下來一杯才0.7元，超便宜的價格讓他立即變鐵粉；另外他還推薦冷凍菠菜，不少人表示第一次看到有人推這個，但看起來很好吃，感覺可以買看看。

目前還是大學生的「Dinner lin低能林」近日發布影片，開箱好市多最便宜的7個日用品，分別是科克蘭即溶咖啡粉、Palmolive棕欖沐浴乳、 維他命C深層清潔洗髮精、 科克蘭超濃縮環保洗衣精、台灣雞里肌肉（原味和椒麻）、亞細亞冷凍菠菜及舒酸定長效抗敏牙膏極致亮白配方。

食物的部分，Dinner lin表示，他超推科克蘭的咖啡粉，本身已回購數次，這罐即溶咖啡粉才185元，實測可泡267次，平均下來一杯只要0.7元，而且不會太酸或太苦，算是CP值很高的產品；另外亞細亞的冷凍菠菜，這款波菜他也回購好幾次，可清炒、燙熟或是微波來吃。雞肉的部分就是比外面便宜許多，椒麻雞的口味很好吃。

沐浴用品的部分，Dinner lin指出，他這次買的沐浴乳和洗髮精都很不錯，不過，沐浴乳是那種保濕的款式，因此洗完身體會有點滑滑的，不喜歡的人可能需要多花點時間沖掉；而洗髮精的話，他也是首次購買，實際洗過以後發現不錯，感覺髮質有變好。

Dinner lin說，他唯一感到比較失望的就是科克蘭的洗衣精，這款洗衣精很便宜，但是可能比較適合家中有陽台或有曬衣場的人購買，他剛洗完的時候很香，結果他曬了2天以後，發現比較難乾的衣物，像是牛仔褲，就會有點臭臭的。疑似是因為使用酵素洗衣精以後，需要經過太陽曬乾，才能帶出完整的洗潔力與香味。

影片引起網友熱烈討論，「超認真在拍片，給你按個讚，比家庭煮婦還有實驗精神」、「第一次看到推薦冷凍綠葉蔬菜，感覺很棒而且好儲存不容易壞」、「同學的開箱真的好認真，居然沐浴乳也要示範洗給大家XD」、「被冷凍菠菜燒到了」。

（中時新聞網 何立雯）