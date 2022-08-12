好市多這商品有驚喜！饕客讚：CP值高

好市多壽司有驚喜！鮭魚鮮蝦還藏一味 饕客讚：CP值高

知名美式賣場好市多（Costco）是許多家庭購物必去的地方之一，日前有網友分享，在好市多購入了一盒從未看過的壽司，不僅白飯上鋪滿了鮭魚和鮮蝦，白飯裡面還包裹著各種餡料，讓他忍不住驚呼，「一口塞超滿足！」

原PO昨（9）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中發文，他表示，偶然看到一款「鮭魚鮮蝦壽司」，起初並沒有抱持太大的期待，想說裡面就只是單純的白飯，不料回家一吃驚為天人，發現壽司裡面居然有餡料，「一口塞整個超滿足的！老公吃鮭魚， 我吃蝦，食材很鮮甜，推推！」

一名網友日前到好市多購物，意外拿了一盒不曾吃過的壽司，沒想到回家發現裡面藏「驚喜」。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

從原PO分享的照片可見，盒子的左邊有數個鮭魚卵軍艦壽司，右邊的壽司飯上則鋪滿了橘色的鮭魚生魚片，以及粉色的鮮蝦生魚片，仔細一看，壽司飯裡面還包裹著海苔、小黃瓜、生魚片等餡料，難怪會讓原PO覺得物超所值。

貼文曝光後，吸引許多饕客留言，「很划算欸，從上面看以為都只有白飯」、「原來裡面有驚喜」、「可惡！想吃」、「這個最少要兩個人吃」、「真的好吃，必回購商品」、「鮮蝦真的很鮮脆甜，下次會回購的品項」、「這盒CP值真的高」。

（中時新聞網 陳駿碩）

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