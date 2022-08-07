買好市多烤雞吃到橡皮筋 內行：美味關鍵

一名女網友表示，昨日傍晚到好市多買烤雞當晚餐，吃到一半發現雞肉中有一條橡皮筋嚇傻，她將其拍下來詢問網友「為何烤雞裡面會有橡皮筋？」圖文曝光後，不少知情人說，好市多烤雞自開賣以來，一直都有橡皮筋，更有人說「用橡皮筋綑綁才能吃到肉嫩多汁的烤雞，是美味的關鍵」。

原PO昨（6）日於臉書社團《COSTCO好市多 商品消費心得分享區》指出，傍晚到好市多的熟食區購買一袋烤雞當晚餐，返家和家人共享，沒想到才啃到一半，發現雞肉中夾雜一條又大又粗的橡皮筋，她憂心經高溫烘烤後，會產生塑化劑，狐疑地問「為何烤雞裡面會有橡皮筋？」

貼文曝光後，引發網友解答，「妳一定是第一次買好市多烤雞，從好市多開賣以來一直都有」、「這是綁住雞肉用的，是為了要固定」、「開賣以來一直都有，耐高溫橡皮筋」、「一直都有，因為要綁雞腳跟腿的關節處」、「用來固定雞腳的，不然妳以為雞練過瑜伽，能雙腿交叉嗎」、「妳該不會要因為這樣退貨吧？」、「這根本月經文耶！每個月都會有人PO文問」。

留言中也有人說，想要吃到肉嫩多汁的烤全雞第一步，就是要綑綁，在烘烤全雞之前，要將雞腿和雞翅與雞身綁緊，並封住雞腔的洞口，否則雞身洞口大開，烤箱的熱氣在雞腔內循環，雞胸肉會先於雞腿烤熟之前就烤乾，變得柴柴的，那就失去吃烤全雞的美味了，「用橡皮筋綑綁，是烤雞美味的關鍵」。事實上，好市多總部過去就曾為此澄清表示，綑綁烤雞的橡皮筋是食用級耐熱橡膠，符合食品安全規定。

（中時新聞網 楊雅婷）