國內線機票30日起漲 平均貴5%

俄烏戰爭對國際油價影響持續發酵，由於油價居高不下，民航局1日公布國內23條航線全額客運票價全面調漲，平均漲幅達4.8％、約調漲百元，其中以華信航空的台北至金門票價漲幅最多、漲9.6％約增加232元，將在6月30日上路。另國際線航空燃油附加費長程調整至84.5美元、短程升至32.5美元，預估將在7日生效。

民航局表示，自2020年6月開始國內航空燃油價格持續上漲，依據中油1日最新公告的燃油價格，4～6月國內航空燃油平均價格為每公升29.38元，已經超過國內航線運價27.25元門檻。

國內航線因應油價票價調整機制在2014年訂定，當國內航空燃油連續三個月平均價格達到調整門檻，即可適用對應運價。調整後的國內航線新客運票價以華信航空的台北-金門，漲232元、漲幅9.6％最多，新全額票價達到2,641元；調整後價格最高的為立榮航空的台中-南竿，新票價為2,686元；而德安航空的台東-綠島影響最小差額僅30元，新票價為1,130元。

此次調整漲幅從2.7％至9.6％不等，平均漲幅約4.8％、約增加100元，另為照顧離島地區居民，政府將持續給予票價補貼，以維持其負擔不變。官員表示，票價調整會依據飛航時間、機型、油量等有所不同；若接下來國內航空燃油連續三個月平均價格達32.76元將有下一波調漲。上一次票價調整為4月，調漲幅度約4.6％。民航局表示，旅客如果有用「調整前票價」購買30日以後出發的航班機票，必須依所購的機票條款及航空公司規定補足差價；若持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為6月29日以前出發，則由航空公司退還差價。

另外，民航局在國際線客運航班也有燃油附加費調漲機制，長程線燃油附加費將從78美元漲至84.5美元、多了6.5美元；短程線則從30美元調升至32.5美元、多2.5美元，業者將提申請給民航局備查，預估在7日生效。