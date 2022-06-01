股票虧損、入住升等 住酒店轉運解套

寒居酒店緊搭台股走勢，於上周末突襲推出「股票被套、寒居升套」提供入住旅客現場升等的加價方案引發熱議，6月1日起至6月30日止再推出「轉運解套」住房專案，如持有單一個股，包含台股、美股及ETF「未實現」損益達「-30％」（含）以上，即可以6,666元起，相當於定價23折的價格入住最具話題的套房房型，專案於下午4點入住、包含翌日早餐兩客並可延遲至下午1點30分退房，除了可於現場加購以外、更可提前預約、指定入住。

寒居酒店二樓BeGood Cafe亦同步推出下午茶優惠每套480元起及「紅、綠」冷壓蔬果汁外帶88折，共同打造「股民同樂會」。

坐落於雙線捷運交匯的交通中心、緊鄰擁有「台北華爾街」之稱的松江南京金融商圈，寒居酒店甫開幕便成功結合商圈特色以「股票被套、寒居升套」口號和方案引發話題。寒居酒店也順應消費者期待，將原先僅提供「現場加價升等」的銷售方案，順勢轉為「轉運解套」的特殊住房專案，可事先透過官網或電話預約，僅需於辦理入住時出示任一台灣券商手機APP畫面，如持有單一個股包含台股、美股及ETF「未實現」損益達-30％（含）以上，便可以每晚6,666元的價格，入住定價30,000元的「寧鴞套房」、或者每晚8,888元入住定價38,000元的「寒居套房」，相當於以23折的價位，搶先體驗套房房型。

專案包含BeGood半自助式早餐兩客，人氣主菜「炸雞雞蛋仔」、「油封鴨腿班尼迪克蛋」及「早餐義大利麵」三選一搭配新鮮沙拉吧及果汁、麵包等豐富滿點。入住時間為下午4點並可延遲至隔日下午1點30分退房，若無法提供賓客於美股開盤前進房，寒居酒店將免費招待隔日住宿一晚。股民可在用完早餐後回到房內專心盯盤直至台股收盤，免去匆忙退房以及錯失盤中操作的良機，也象徵祝福入住的房客在退離套房之後、可從股市中解套！

酒店二樓的BeGood同步推出「股民同樂會」下午茶及外帶冷壓蔬果汁優惠。於6月1日至6月30日，每日下午1點至晚上6點，於BeGood點用下午茶套餐，每套480元起，包含主廚自製的「火雞可頌」、「爐烤牛肉帕尼尼」及「醃製鮭魚貝果」人氣三明治三選一、常溫點心「焦糖蘋果磅蛋糕」、「烏龍茶達克瓦茲」與「花生醬餅乾」三選一及飲品一款。

此外，將根據台股大盤指數每日收盤情形，提供兩款冷壓蔬果汁，原價每杯280元，外帶享88折優惠。若當日大盤收紅，便以擁有艷紅色澤的「Drop the Beat」為優惠品項，融合紅蘿蔔、甜菜根、蘋果、紫色高麗菜，富含鐵質與維生素，添加子薑祛濕解寒，為身體補充能量。而若當日大盤收黑，則提供「Lean and Green」優惠，以鳳梨、菠菜、芹菜、小黃瓜、薄荷等冷壓保有完整營養素，豐富膳食纖維，提供一日所需的活力。除了讓股友們在收盤後有一處自在之地一同切磋討論，也提供上班族偷閒解饞、重注精力的能量補給。

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