日本旅遊 國人最愛5大城市出爐

台灣樂天信用卡及台灣虎航與Opview社群口碑資料庫合作，調查疫情期間2021年10月至2022年3月網友討論聲量16萬筆分享「旅日渴望大數據」報告。台灣人旅遊最愛的前五大城市依序為：東京、京都、北海道、大阪、沖繩。

其中，人氣超高的「東京迪士尼樂園」更成為網友認為必踩的東京景點，而即將於2023年開幕的「東京哈利波特影城」同樣具有超高討論度，極富潛力成為下一個台灣人擠破頭的打卡景點；另外，日本的季節自然景致亦廣獲台人喜愛，京都、北海道、大阪秋日限定的賞楓行程也是網友一致票選不容錯過的體驗。

日本長年獨占台灣人最愛旅遊目的地排行榜冠軍，根據交通部觀光局資料，2019年度國人赴日旅遊人數達近五百萬人次，榮登當年榜首，更占總出國人數超過三成。在日本對全球觀光客解封號召下，台灣遊客也摩拳擦掌再次啟程。

隨著國境開放與旅遊解封，抓緊台灣民眾的旅日玩心。真日系「台灣樂天信用卡」攜手高人氣航空「台灣虎航」發行全新航空聯名卡「樂虎卡」。

樂虎卡面設計由樂天集團日本設計團隊操刀，兩款皆強調台灣虎航標誌性的虎紋尾翼，黑色LED款尊榮感十足且採限量發行，晶片卡消費感應時卡面尾翼上特殊LED燈將同步亮起，如同啟航擬真感；白款佐以波狀和式紋，展演機翼翱翔於雲海中，帶著消費者起飛出行，暢玩樂遊。

全新發行的樂虎卡提供台灣虎航購票全年3％回饋，加碼活動包括樂虎卡友日與台灣虎航VIP封館日購票享最高八折優惠，兩人免費託運行李外，機上購物最高折抵10％。旅日消費最高2.5％回饋，同時配合近萬家日本人氣商店折扣與退稅，最低五折起，更可無限次免費使用日本9大機場內配合機場休息室。

持卡人持樂虎卡與台灣虎航登機證即可兌換樂天桃猿棒球隊球票一張，同行者憑登機證再享現場購票免加價。此外，樂天卡玩台精選國內眾多藥妝、餐飲、時尚等日系品牌優惠。