回饋最高19% 台灣虎航推聯名卡搶旅日商機

滿足百萬台灣旅客想飛的渴望，台灣樂天信用卡攜手台灣虎航，今（31）日發行全新航空聯名卡「樂虎卡」，上市加碼最高回饋達19％，搶先解封旅日玩心商機！

日本長居國人旅遊首選地，據交通部觀光局資料，2019年國人赴日旅遊人數近500萬人次，佔總出國人數逾三成。另據最新調查，人氣最高前五大城市為東京、京都、北海道、大阪、沖繩，東京迪士尼樂園是網友認為必踩東京景點，將於明年開幕的「東京哈利波特影城」討論度高，具潛力成為下一個打卡熱點。

台灣虎航董事長陳漢銘指出，台灣虎航為後疫情時代新生活型態超前部屬，不僅在人力招募、機隊拓展皆如計畫推進，也與台灣樂天信用卡合作，為大眾帶來更多的旅行渴望，及實際的禮遇優惠，邁向旅遊產業的復甦與更多經濟發展的第一步。

台灣樂天信用卡董事長石井英治表示，我們在日本完整的消費生態圈，將帶給台灣消費者「真日系」的用卡體驗，從知名連鎖藥妝、一級百貨品牌與購物中心、日本道地美食、觀光纜車、遊船、主題樂園、博物館與美術館等文化與娛樂優惠，機場貴賓室、行李寄送與租車等服務，近萬家合作商戶，帶來日本道地的旅遊體驗。

樂虎卡上市期間多項加碼活動最高回饋19％，包括今年底前核卡30天內單筆交易超過500元，可獲得台灣虎航tigerclub回饋金500點，6月底前再另贈桃猿棒球隊球票一張；7月底前核卡且當月至次月底前累計消費6千元可獲得便利商店禮券800元，累計消費達1.2萬元可獲得便利商店禮券1,800元，即日起至7月底前每筆消費即等同抽獎機會一次，最高獎項為東京或大阪來回機票；期間內購買10月29日前台灣虎航日本航班，每段航班加贈15公斤託運行李，來回服務價值台幣1,500元。

說到日本旅遊，購物商圈也獲得很高關注，包含東京的阿美橫町、沖繩的永旺夢樂城。國人必敗的日本血拚清單，除了高人氣的六花亭、東京香蕉等美食伴手禮，熱門的藥妝產品及多樣實用的電器家電均是台灣人的購物心頭好。「樂虎卡」在日本當地商店實體刷卡消費最高還可享2.5％回饋。