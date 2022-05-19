好市多家電神機特價轟動會員 炸千則留言

現代人生活忙碌，沒時間做家事，因此「洗碗機、掃地機、烘衣機」三機被譽為是拯救婚姻的法寶，一名網友分享好市多近期優惠推出「家電神機」洗碗機特價，文一PO出就有1,300則留言炸出，許多人直呼「終於等到你」、「去年買了45公分的後悔了，應該買60公分的，一切都來不及了」。

一名網友日前在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，大呼某款洗碗機終於特價了，「要買的手刀快！」該特價款是12人份60公分的獨立式洗碗機，原價30,999元，活動期間折2,400元，特價28,599元，相當於92折，讓原PO興奮喊「等了好久終於等到你！」

文一PO出後，吸引網友熱烈討論洗碗機有多好用，留言數更飆破1,300則，紛紛表示：「洗碗機是不會後悔的存在，而且越大越好！」、「維持婚姻神器」、「所有家電中最相見恨晚的就是洗碗機」、「趁促銷趕快裝一台，真的超便宜」、「用三年從沒用到強洗！火鍋、羊肉爐，照樣油進乾出」，還有人指出，「洗碗機水不會浪費，電費以50度熱水洗2小時，大約0.67度，以5元計算約3.35元，洗一次碗差不多10元，不喝手搖飲就可以讓自己比較輕鬆」。

然而也有人表示，「今天去賣場，銷售人員說除非有全棟軟水，不然很快就會故障了」、「洗完只能餘熱烘乾，沒有單烘功能，要自己打開門散水氣，不方便」、「自己洗比較快吧」，認為洗碗機沒這麼神。

（中時新聞網 莊楚雯）