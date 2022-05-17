電子票證四缺一 有錢卡收攤

過去四大專營電子票證（現稱儲值卡）公司包含悠遊卡、一卡通、愛金卡（icash）和遠鑫電子票證（HappyCash有錢卡），未來將只剩三家電子票證。遠東集團的HappyCash有錢卡確定要收攤，並已公告，經過審慎市場評估後，經主管機關核准，將於10月31日終止有錢卡業務。



有錢卡自2020年起，陸續宣告與台灣中油、嘟嘟房、高雄輕軌、台鐵、桃園捷運等終止有錢卡功能服務，並於4月公告與玉山銀行聯合發行的玉山銀行幸運PLUS鈦金卡合約於今年6月30日到期，因此對有錢卡要收攤，業界表示並不意外。



遠鑫電子票證公司為遠東集團旗下公司，由遠東百貨、太平洋崇光百貨、遠傳電信、遠東銀行、遠鼎公司以及鼎鼎聯合行銷六家公司共同投資成立，於2014年6月27日正式成立，實收資本額15億元，而後發行「HappyCash有錢卡」。



依照最新資料，今年3月有錢卡的流通卡數僅178.86萬張，3月消費卡片更只有8,621張，跟電子票證龍頭的悠遊卡流通卡數9,368.87萬張、消費卡數894.55萬張，距離相當遙遠。此外，遠鑫電子票證曾與四家銀行合作發行聯名卡，包含遠東銀行、玉山銀行、華南銀行、台新銀行。



財務結構上，遠鑫電子票證公司2021年的營業收入為3,102萬元，稅前虧損1.61億元。



對於收攤原因，據了解，該公司內部評估，電子支付市場發展趨勢為大者恆大，75％以上的交易均集中於前三大業者，加上未來新進業者全聯及全家二大連鎖通路，挾其小額零售場域的實力，其餘業者的發展空間將被進一步擠壓，該卡的儲值卡業務面臨更嚴峻的競爭。



有錢卡指出，卡片裡剩餘的儲值金返還，可在10月31日前至遠百客服中心、遠東SOGO貴賓廳、愛買客服中心、遠鑫客服中心等處臨櫃辦理。在11月1日到12月31日期間，持卡人仍可洽遠鑫電子票證公司客戶服務中心辦理，之後將由承接機構遠東銀行協助遠鑫電子票證於2023年1月1日起接續提供持卡人辦理停卡退費服務，持卡人權益將不受影響。