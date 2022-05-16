救業績 餐飲、百貨急推外賣外送

本土疫情升溫、外食人數銳減，觀光飯店、連鎖餐飲、百貨商場業者急推餐飲外賣／外帶，救業績。台北晶華酒店16日推出「晶華宅家美食訂閱制」，鼓勵民眾一次下訂防疫期間所需餐食，再安排不同日期自取或外送，訂購組數越多、折扣越大，降低居家套餐價格門檻，搭配多樣外帶／外賣美食，擴大搶攻宅食經濟。



另在百貨業，業者指出，比起去年同期防疫三級警戒餐飲禁內用期，現階段人潮還是增加，且餐飲外送、外帶訂單增加二至三倍，但高樓餐廳營運依然拉警報，畢竟外食仍居高風險，且外送外帶也難處理。



4月初疫情加重，許多餐廳來客數減少近四成甚至腰斬，消費者對於美食外帶外賣需求增加，「晶華美食到你家」快速推出多樣外賣／外帶餐飲，帶動4月餐飲外賣業績達1,500萬元，晶華軒烤鴨三吃套餐更日售200套。



到了5月疫情急升，晶華將館內所有餐廳招牌菜色上架販售，母親節單日銷售達500萬元，5月前半個月營收已超過4月、達1,600萬元，彌補內用業績缺口的50％。台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，新的「晶華宅家美食訂閱制」以小家庭需求出發，首波推出五套分享餐以日、泰、西、中式及蔬食為主題，訂越多越便宜。首波目標希望外賣業績再增300萬元。



再以全台百貨密度最高的信義商圈來說，年輕族群人潮占比大，與去年相比，施打疫苗滿三劑者多，加上防疫規範鬆綁，過去要訂位排隊名店，尤其是頂級或中頂級餐廳至月底均有九成預訂，業者或以包廂、拉板區隔維持社交距離，整體人潮比去年同期多。



但隨著疫情嚴峻，多家名店線上外送或外帶、自取訂單激增，部分餐廳外帶訂單爆增二至三倍，外送與去年虛實同步實施期比較約成長二至三成。



反而高樓頂級餐廳有拉警報跡象，主要是外送、外帶都難處理，部分高樓餐廳喊苦，即有業者表示，希望透過通路合作聯手推出到府服務，至於部分高樓buffet餐廳還是有不少預訂客。



近期信義區仍有新餐廳進駐，包括「黑武士」特色老火鍋進駐新光三越信義新天地A8館開首發店，台中米其林必比登推介、美女主廚陳嵐舒的gubami Social進駐A9館6樓，以餐酒吧展新風格美食，開放訂位三天饕客搶訂，至5月底試營運期間全滿，6月七成滿位；此外，新光三越平台skm online逢520放閃節，全站滿5,000折400，加持不少外帶、自取業績。