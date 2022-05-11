七電信共設消費爭議中心

快速調處資費、斷訊申訴案件

為快速調處國內電信資費、斷訊等相關爭議，由中華電信等七家電信業者共同成立的「電信消費爭議處理中心」，11日獲准設置。目前每年此類爭議申訴案，都在5,000件以上，未來透過此中心將快速調處。

七業者除中華電信之外，還包括亞太電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、台灣固網、新世紀資等業者。NCC於11日委員會議審議通過「電信消費爭議處理中心」組織章程。

NCC表示，歷年來，爭議最多的申訴案發生在2018年，當年電信三雄推出499雙飽資費，引發相關申訴案約7,000多件，大抵而言，每年平均約發生5,000～5,500件申訴案件。

電消中心成立後，預期對電信爭議可更快速給予消費者適當回應、加以處理。如需進一步調處，電消中心依規定，將聘請具相關專業學養或實務經驗的公正人士，擔任調處委員，協助民眾與電信業者以簡易迅速非訟的方式，於雙方自主、自決及合意方式解決爭議。

若調處一個月仍無法處理，民眾仍可循其它五項管道取得協助，包括NCC、消費爭議中心、業者、找消保團體，乃至提起訴訟。

此外，針對台灣之星10日因台電設備故障，導致台灣之星核網機房電力不足，造成數據及語音訊務出現不穩定及斷訊事件，截至11日中午已有106件申訴案。NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，台灣之星在事發1小時內通報NCC，符合行政流程。

有關賠償問題，NCC強調，依台灣之星與消費者的合約契約規範，訊號服務中斷2～4小時內，可以主張減收5％月租費，4～8小時可主張減收8％月租費。