缺晶片缺車怪現象 2年中古車比新車貴

車用晶片短缺，新車供應嚴重不足，讓消費者轉向中古車市場，中古車價格普遍較去年大漲約1成，甚至有二手車超過新車價格，成為今年車市的特殊現象。業界人士指出，現在從下訂到交車，可能得等上一年甚至更久，也因為市場供應嚴重不足，各品牌展示車、試乘車成為消費者爭搶標的。中古車行銷售顧問邱柏瑋指出：「就台灣這一二十年來其實沒有發生過，現在發生的狀況就是中古車價在一兩年間，沒有隨著時間的推移下降，甚至持平了，或甚至有微幅上漲。」

直言今年車市非常特別，中古車需求增溫，即便車齡增加，價格卻挺直不墜，有的車款行情直逼新車，甚至超越的特殊現象。

像是2018年問市的一台日系小型越野車，當時新車售價不到80萬元，現在二手成交價卻逼近百萬元，成長2成多，就連特斯拉電動車也有這種狀況發生，某些年份的車型，比當初購買還要多了6,000～10,000美元。因此也有少部分車主，能順利在此時無痛換車，還賺了一點錢進口袋中。

邱柏瑋說：「其實他大概開了5個月~半年左右，一般來說應該是有跌幅，但他大概比我們原本售出的價格再多了10萬塊上下，跟他回收後，短短1~2個禮拜內，我們也馬上售出。」

新車交車期變長，甚至可能等上9~12個月，加上消費者惜售，許多熱門的中古車，出現史上最好價格，讓業界人士直呼不可思議。

汽車網站總監羅焜平分析：「甚至於有些1年車兩年車，還可以回到原價，所以其實以往我們都覺得，這很不可思議，可是這次真的是變成了，一個蠻徹底的賣方市場。」

雖然中古車市場火熱，但貨源也越來越不好找，市場嚴重供不應求，讓業者在營運上也出現新的挑戰。邱柏瑋說：「各車廠他的狀況都是缺車的，所以我們在收購價上，可能就會往上做提升，多的可能漲到10~20%都有可能，我們現在確實在收購（二手車）上，其實我們自己會很掙扎，就是到不到底應該加錢買，因為這是不符合正常市場的流動。」

（唐家儀、柯思安／台北報導）

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