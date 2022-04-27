最萌聯名「Relove x 斑比山丘」手洗精打造獨特高質感自然香氣

Relove推出新企劃！本次攜手位於宜蘭人氣打卡景點「斑比山丘」跨界聯名合作，推出兩款以「斑比山丘」的超萌吉祥物斑斑聯名系列，有蛋白酵素去漬抑菌手洗精分別為「伯爵不吃小黃瓜 – 森林清茶香」與「橘子樹上曬太陽 – 柑橘木質香」，並以小鹿為主角獨家設計款的Q版小鹿包裝瓶身，可愛又活潑的造型格外吸引眾人目光，。

伯爵不吃小黃瓜 – 森林清茶香」蛋白酵素去漬抑菌手洗精，帶有伯爵茶及小黃瓜的香氣，另外一款橘子樹上曬太陽 – 柑橘木質香」蛋白酵素去漬抑菌手洗精，含有柑橘及雪松香調，散發淡雅氣息。 Relove/提供

Relove將衣物手洗精與大自然做結合， 並打造出獨一無二的森林香氣，讓使用者能輕鬆將宜蘭的優美的風景帶回家，打開瓶蓋在自然香氣的散發下，喚起在園區中與小鹿之間的可愛互動，在清洗衣物的過程不再是例行公事，而是輕巧的轉化成療癒的生活小儀式。

「蛋白酵素去漬抑菌手洗精」擁有茶籽酵素、椰油酸酵素，還有獨家英國專利蛋白酵素配方，通過SGS認證99.99%滅菌率。更含有德國APG植物酵素，能夠深層洗淨髒污，且為中性pH值低敏天然親膚。 其中「水解小麥蛋白」 具有柔軟不傷衣物的特性 ，使用者可以輕而易舉在二十秒內輕鬆消除血漬髒汙及衣物領口黃漬，中性不刺激過敏，寶寶衣物也能安心使用。

民眾現在凡購買「班比山丘聯名瓶手洗精系列，」Relove 將定期捐1%予台灣野灣野生動物保育協會，用愛來支持台灣野生動物。Relove/提供





最萌聯名「Relove x 斑比山丘」在家清洗衣褲的同時也能擁抱大自然

品項一: 「伯爵不吃小黃瓜 – 森林清茶香」蛋白酵素去漬抑菌手洗精，帶有伯爵茶及小黃瓜的香氣，清爽森林氣息中伴著著英式伯爵茶的特殊佛手柑清香，創造出綠意滿滿的嗅覺體驗。

品項二: 「橘子樹上曬太陽 – 柑橘木質香」蛋白酵素去漬抑菌手洗精，含有柑橘及雪松香調，散發淡雅氣息。明亮充滿生命力的柑橘，能在燠熱氣溫中令人感到清爽，而木質調雪松的醇厚穩定，帶有檀香般的沈厚，安撫平穩起伏的心緒。將清爽又自然的香氣融入在我們日常中，休息片刻之間，也能感受大自然所帶給我們的療癒力。喜歡的民眾現在凡購買「班比山丘聯名瓶手洗精」Relove 將定期捐1%予台灣野灣野生動物保育協會，用愛來支持台灣野生動物。

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