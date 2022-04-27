Abao攜鎮瀾宮推「神仙牛」狗飼料 讓毛孩吃的健康

您家毛孩吃什麼飼料？台灣知名寵物食品業者連續2年跨界攜手大甲鎮瀾宮媽祖合作推出狗飼料，領先寵物業界開創新里程碑。

因應少子化時代來臨加上陪伴經濟商機，養寵成為現代人的熱門選項。由於歷年來養毛孩人數倍增，經調查顯示，2021年毛小孩出生數已超越新生兒出生數，許多人把家中毛孩當作心中寶貝呵護，毛孩的健康也成為飼主最重視的事。

大甲媽祖在台灣人民心中代表著平安與健康，台灣MIT寵物品牌「Abao」阿寶聽到飼主心聲，連續2年推出保庇狗狗飼料系列，虎年限定神仙牛犬糧更超越往年預購數量，因此緊急趕工，期望飼主都能在母親節前夕收到商品，讓毛孩能盡快享受健康美味「神仙牛」。

Abao阿寶與大甲鎮瀾宮在虎年強強聯手推出「神仙牛」天然無穀犬糧，嚴選台灣牛肉作為飼料基底，同時使用在地小農食材。希望毛孩在虎年能平安健康。今年保庇犬糧迎著大甲媽遶境啟程，全通路同步預購，業者表示，相較去年保庇犬糧的預購數，今年業績大幅成長200％。業者分析主要可能受疫情影響，也可能因飼主更注重毛孩健康，開始偏好購買不含劣質穀物及人工添加物的天然犬糧。

「神仙牛」天然無穀犬糧，嚴選台灣牛肉作為飼料基底，使用在地小農食材，讓毛孩能平安健康。圖／業者提供

神仙牛天然無穀犬糧保留保庇系列產品優勢，並調整了顆粒大小，絕佳嗜口性讓毛孩更適合吞嚥及消化，同時加入6in1保健配方加強毛孩全方位的照護。Abao重視食品安全，所有商品皆通過SGS檢驗，包含農藥檢驗、黃麴毒素、李氏特箘、沙門氏桿菌、重金屬等檢驗項目，飼主能餵得安心，而毛孩也能吃得開心又健康。

以「Share time with your kids」為品牌核心的Abao阿寶，致力於飼主與毛孩餵食的快樂時光，在台灣是許多飼主心中值得信賴的在地品牌。Abao阿寶目前線上會員已累積超過數萬名，堅持使用天然健康的食材，為所有毛小孩打造營養豐盛的每一餐。未來將持續為毛孩提供各系列更安全及健康食品與保健品，用日常溫暖讓民眾跟毛孩在一起生活的每一刻都感到幸福。

神仙牛第二波預購截止日5/3，預購詳情請至官網：https://abaopet.tw/pbwDo或洽詢：(02)8231-6166、線上客服line@：https://lin.ee/lcet1XR