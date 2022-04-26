吃不消 食物首季大漲5%

低所得家庭更苦了，通膨壓力14年同期最高

主計總處甫完成的統計顯示，今年第一季食物價格較上年同期大漲5％，為近六年同期最高，由於後20％低所得家庭的食物支出比重極高，隨著食物高漲，低所得家庭通膨率也升至2.88％，創下近14年同期最高，通膨壓力居各階層之首。

主計總處官員表示，低所得家庭每月的消費多花在基本需求，近三成花在食物，另有三成花在居住，兩者合計六成，而高所得家庭花在食物及居住的比例僅四成多。兩者消費結構的不同，對物價漲跌的感受自然也不相同，當食物價格上漲時，低所得家庭壓力自然會較大。

主計總處自2011年編製「所得層級別的物價指數」，以準確反映貧、富家庭的感受，今年第一季食物類比去年同期大漲4.97％（近5％），創下近六年同期最高，受食物類大漲影響，使得後20％低所得家庭的消費者物價年增率（通膨率）升至2.88％，超過中產家庭的2.83％、前20％高所得家庭的2.77％。

低所得家庭第一季的通膨率2.88％也創下2009年以來同期的最高，也就是近14年同季最高。

主計總處指出，高低所得家庭通膨率的差異，除來自消費權重的不同，也在於購買地點的偏好，低所得者在傳統市場消費的比例較高，高所得者在百貨公司、量販店及超市消費較普遍，依主計總處估計，由於購買點的不同，今年第一季低所得家庭的食物價格年增率5.06％，比高得家庭4.87％來得高，在食物漲幅較大、食物權重較高的雙重影響下，使得今年第一季低所得家庭的通膨率2.88％，居各階層家庭之首。

值得注意的是，自2012年～2021年，我國食物類價格在十年之間已漲了20.5％，遠高於衣著類3.0％、居住類4.1％、交通通訊類-3.3％、醫藥保健7.7％。依主計總處統計，由於食物類連年上漲，已使得過去十年（2012～2021）裡有八年低所得家庭通膨率居各階層家庭之首。