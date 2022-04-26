鮪魚宴 日東京觀光事務所台辦處推這3家

到日本品嘗鮪魚 東京觀光事務所台灣辦事處推這三家

鑑於「與疫共存」已成新常態，國門可望在暑假開放，東京觀光事務所台灣辦事處針對日本海鮮控特別推介東京三家不容錯過的鮪魚料理專賣店，讓計畫疫後計畫赴日本旅遊的旅客超前部署規畫美食假期。



鮪魚是饕客心目中的夢幻珍饈，除了生吃，還可用稻草燻燒或鐵板炙燒，並可隨意搭配當日心情、喜好的客製化鮪魚丼，滿滿鮮味又不失暖心，東京觀光事務所台灣辦事處推介東京三家不容錯過的鮪魚料理專賣店各有特色與賣點，計畫赴日本體驗鮪魚盛宴的台灣客不容錯過。

「澀谷」鮪魚與醋飯是由米其林星級壽司職人佐藤博之，以獨創手法使用鮪魚的稀有部位與少見的紅醋醋飯，在日本壽司界成功打響名號。而他在銀座所開設的高級壽司店「Hakkoku」，也成了一位難求的壽司名店。想要品嚐佐藤博之的驚人手藝，除了直接朝聖Hakkoku之外，其實還有一個辦法，就是造訪由他監修的鮪魚丼專賣店「鮪魚與醋飯」。

與一般鮪魚丼不同之處，「鮪魚與醋飯」使用由濃郁甘醇風味的紅醋所拌製的醋飯之外，消費者還能依照自己的喜好或當日食慾，來客製化鮪魚和醋飯的多寡。另外，店家還提供海膽、鮭魚卵、納豆、酪梨、山藥泥等多種配料的選項，以增添鮪魚丼不同層次的口感。（配料須另外付費）

「鮪魚與醋飯」所販賣的豐盛鮪魚丼，其價格介於1,200～3,500日圓之間，之所以有如此實惠的價格，關鍵在於店家不透過中盤商，直接向漁船批貨，不僅可以壓低進貨成本，也第一線嚴選體型較大的鮪魚，讓客人可以品嚐到脂質細膩且豐腴的黑鮪魚料理。

提到鮪魚料理的豐富性，主打平價鮪魚料理的居酒屋「ＯH！TORO KITCHEN」可說是首選，午間時段提供品項豐富的鮪魚丼飯、麵食、排餐，包含鐵火丼（布滿醬油漬醃的鮪魚生魚片的蓋飯）、夏威夷風味鮪魚丼、鐵板鮪魚排、韓式鮪魚飯捲、和風香菇鮪魚義大利麵等，其多元性選擇與合理的價格，造福周邊不少上班族。

除中午以提供飽足感十足的丼飯料理，「ＯH！TORO KITCHEN」晚間時段則以精緻的手法來詮釋鮪魚的美味。若是第一次來的客人，推薦點選經典人氣菜單「ＯH！TORO KITCHEN綜合生魚片8種」，這道料理幾乎將鮪魚的精華部位一網打盡，包括前腹肉、中腹肉、下巴肉、背部赤身、尾肉等等，一次滿足你的味蕾。

全面呈現鮪魚料理的視覺衝擊度，「神田的鮪魚TORAEMON」最令人驚艷就屬五彩繽紛的「TORAEMON鮪魚山」，它以蔥花鮪魚腹肉軍艦壽司為基底，再擺上鮪魚脊骨周圍的肉泥，以及滿盈而出的海膽與鮭魚卵，超級霸氣的擺盤吸引許多網美來此打卡，而軟嫩的鮪魚、濃稠的海膽、爆漿的鮭魚卵所融合而成的豐富口感，更是獲得許多饕客的好評。

經典菜色「TORAEMON套餐」也是不能錯過的美味之一，它是由鮪魚的前腹肉、中腹肉、赤身，再搭配上2個稀有部位所組成，比較特別的是，店家還提供熱好的鐵盤，讓顧客依照自己的口感喜好，親自動手炙燒鮪魚肉。單吃可以細嚼出鮪魚的甘甜，而蘸上一抹店家附上的調味佐料（粗鹽、山葵、芝麻油），又將提升另一層次的味覺享受。