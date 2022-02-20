228+台灣燈會 高雄飯店住房率飆

迎228連假，受惠於台灣燈會將持續到228，且高市府將於連假期間加碼無人機表演，加上飯店業結合新型餐車、遊艇業，紛推出優惠住房和餐點，可望吸引觀光消費人潮，目前連假期間高雄萬豪、英迪格、福華、翰品、國賓及福容等各大飯店，平均訂房率達到八～九成以上，接近爆滿情況。

萬豪酒店表示，高雄燈會衛武營場區超有看頭，周邊美食也讓人驚豔，高雄萬豪酒店即日起至28日期間，特製的白色餐車將會擺放在衛武營中央大道，由多位主廚輪流提供限量美味餐點，並將於27和28兩天販售調酒，增添賞燈的樂趣。

高雄英迪格指出，燈會期間特與嘉信遊艇合作，推出隱藏版高雄燈會住房專案，即日起至3月31日，民眾預訂「5 Go High遊艇派對住房專案」，入住高級房城市景觀一晚，並進入私人遊艇上享受3個小時的港都海景遊歷，隔著港灣360度欣賞璀璨燈會及無人機表演。目前連假期間訂房率達到8成以上。

高雄福華大飯店表示，燈會期間，該飯店知名的網美咖啡廳「Hovii Cafe」，特在衛武營國家藝術文化中心歌劇院進駐快閃店，於現場販售現烤肉桂捲、燉飯、招牌金磚、現煮熱紅酒、手工餅乾、麵包、飲品等，讓衛武營賞燈民眾也能同步嚐到飯店內的招牌商品。

高雄國賓飯店指出，燈會期間推出「虎星高照點亮台灣」住房專案，並配合無人機展演場次，提供豪華雙人房含早餐3,400元起優惠，且因飯店鄰近燈會場區，高樓層面河房型可欣賞到部份無人機展演，推出後約增加2成住房率。

福容大飯店高雄店表示，為配合台灣燈會，推出「台灣燈會親子遊住房方案」，即日起到2月28日止，兩位成人入住每房3,999元起，再免費招待兩位115公分以下兒童，等於4人入住每人不到1,000元。

漢來大飯店表示，即日起至28日推出專屬港景房晚上7點半至10點半三小時限時賞燈會專案，雙人3,336元起，現場招待紅酒、精緻水果、點心等項目。