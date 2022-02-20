中部餐飲連鎖集團 逆勢展店

中部餐飲連鎖集團後疫情時代展店腳步不停歇！築間餐飲集團3月將以一周開一店的速度，搶攻北部市場，今年預計再展30店以上；千葉餐飲集團朝多元化轉型，不僅新開頂級火鍋品牌，「千葉火鍋」與「陽光皇后」雙品牌全台持續展店。

鼎王餐飲集團旗下「鼎王麻辣鍋」與「無老鍋」雙品牌，規劃國內外同步展店；春水堂人文茶館朝街邊店與百貨店雙軌布局展店。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，今年積極擴大事業版圖，近期「築間幸福鍋物」陸續於桃園、中壢、台北內湖展店三家外，集團旗下另一個品牌「本格和牛燒肉放題」，3月底預計進駐新店京站，積極開拓北部餐飲市場。

築間餐飲集團在全台持續展店，加上疫情趨穩、餐飲業回溫助攻下，挹注今年1月業績達到3.7億元，年成長超過四成。築間餐飲集團表示，目前全台總店數已突破百店，旗下各品牌今年仍按原定計劃全台展店，目標至少再開設30家以上的新店。

此外，千葉餐飲集團今年朝多元服務布局，尤其看準疫情爆發以來，出國旅遊困難度提升，擁有高端消費力的客群留在台灣消費，正是搶攻高端餐飲的好時機，因此上半年預計於桃園開設占地逾800坪的頂級火鍋新品牌，主打頂級日式鍋物。

不僅如此，千葉餐飲集團旗下從馬來西亞紅回台灣的義式創意餐飲品牌「陽光皇后」，下半年將在台中開第6家店；全台擁有23家門市的「千葉火鍋」，今年將在桃園內壢與台中大里再開2家店；而經營10年的千葉火鍋嘉義店，2月中進行大改裝，預計4月底全新開幕。

千葉餐飲集團為開拓多元營收來源，已成立電商部門，擴展宅配商品、轉型成零售通路，線上線下全通路整合，銷售鰻魚、腰果、鮮凍海鮮等超過60種產品；千葉還將聯名商品推廣至連鎖超市，如火鍋湯底、火鍋料、肉品等，在全聯、全家等或千葉火鍋商城都可買到。

鼎王餐飲集團截至去年底，旗下的鼎王麻辣鍋與無老鍋台灣及海外總店數達21家，包括台灣14家、上海及港、澳共7家。展望今年，鼎王表示，全台各主要城市均有展店計畫，預計第二季先在台北開設「鼎王麻辣鍋」，而「無老鍋」也將在海外展店，其他地區也正積極尋找適合的展店據點。

至於春水堂人文茶館，目前全台擁有55家門市，今年5月底前，預計在高雄新增2家門市，一間在草衙道、一間在岡山區。春水堂表示，將持續評估適合的街邊場域與百貨店點，作為未來的展店布局。