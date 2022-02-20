天龍國換手？竹北遠百手搖飲1杯385元

竹北遠百手搖飲一杯385元 她驚：是我3天午餐費

物價上漲，飲料也越賣越貴，有民眾到遠百竹北店逛街，發現位於6樓的某間茶飲店販售的飲料中最貴的品項「布酪蜜奶烏」，大杯竟要價385元，把她嚇呆，直呼這價錢她可以吃3天午餐，PO上網引起網友熱議，原來竹北人的錢包深度已經強過台北，「真是有錢人的城市」。

一名女網友日前在臉書社團「竹北遠百最新情報站」發文，竹北遠百6樓的某茶飲店，最貴的手搖飲「布酪蜜奶烏」一杯竟然要385元，「是我三天的午餐費欸」，其他像是人蔘奶烏、啡龍榛果奶烏、川貝純蜜奶烏大杯也都要365元，讓她實在點不下去，只好買最便宜的白毫烏龍85元。

女網友說，85元的白毫烏龍喝起來只有感覺到茶味比較濃，喝不出來哪裡高級，只好上網詢問有喝過一杯385元頂級奶烏或喝過其他口味的人分享感想，到底值不值得，「羨慕手搖飲自由的人」。

網友看到一杯飲料要385元，也嚇到紛紛留言：「這價位讓我覺得星巴克便宜多了」、「這家的茶很特別，特別貴」、「這價格，喝不起」、「新竹天龍國，當之無愧」。

「布酪蜜奶烏」一杯竟然要385元。圖/翻攝自 臉書「竹北遠百最新情報站」

還有人貼出以前在新北市新莊賣的價格，最貴的奶烏大杯也只要245元，到了竹北就漲了1.5倍，變385元，讓網友感嘆「真的當新竹人盤子，現在已經收掉了，就是要來新竹開」；還有喝過的人分享味道，「幾年前開在新北市新莊時喝過，非常普通，但當時就已經很貴，破百元。不用特別好奇口味，因為喝過就忘，可能只會記得低CP的莫名空虛感。」但也有人緩頰，認為人家賣的是房租所以那麼貴，「給你坐在那邊聊天的」。

（中時新聞網 莊楚雯）

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