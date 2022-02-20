好市多買草莓想退貨 店員1句話神結局

好市多買4盒草莓想退貨 店員1句話她不退了 2.7萬人按讚

好市多提供完善的退貨機制，深受消費者青睞，近日一名女網友表示，買了4盒草莓，在賣場開了1盒試吃後，發現不如想像中甜，便向退貨櫃檯表示要將剩下的3盒退貨，但她發現店員要將草莓銷毀時，她又趕緊向對方說「這樣好浪費，我不退貨了」，此舉吸引2.7萬網友按讚。

原PO昨（19）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，下午到好市多購買4盒草莓，但心裡又擔心可能會不好吃，所以一結完帳就將其中一盒拆開、清洗，她吃了幾顆後相當失望，「又大又美的草莓，香氣普通、味道也普通」。

原PO拿著未拆封的3盒草莓到櫃檯退貨，工作人員例行詢問購買時間之外，一邊拿著她的單據、信用卡核對，一邊將她買的草莓放到櫃檯內的地上，這舉動令原PO相當驚訝，「你們是要丟掉嗎？」對方回說「離開賣場的生鮮，會員要退貨，我們就是直接丟掉銷毀」。

原PO趕緊向櫃台說「這樣好浪費，我只是從賣場拿出來而已，我不退貨了」。最後她帶著4盒草莓離開，又到超市買糖粉、煉乳、巧克力醬等，想要搭配草莓一起吃。

她有感而發地說，每個會員都可以無條件退貨，也不用被公審，因為這本來就是會員的權益，但「那些生鮮商品，請大家退貨前，想想辛苦的小農、菜商、肉商及牛奶商」，這類商品退貨就是直接進垃圾桶，「這也是一種浪費的行為，我支持無條件退貨政策，但不支持浪費食物的行為」，

這番言論曝光後，引發2.7萬名網友按讚、逾2千則留言，「懂得珍惜食物，給妳拍拍手」、「至少有良心，比奧客好，給讚」、「超認同！也謝謝您分享出來」、「喜歡妳的決定，非常認同妳的理念 ，真的要珍惜資源，珍惜食物」、「代農民北北謝謝妳」、「推善良樓主不浪費」、「很暖心的會員」。

留言中也有不少人表示，「在好市多買吃的，再難吃我都沒有退貨過，下次不要買就好了」、「買之前想清楚就好了」、「食品類不管有沒有開封，出售後回來退貨全都是銷毀，因為害怕有心人士加料」、「好市多為了食安問題，銷毀絕對是正確做法」。

（中時新聞網 楊雅婷）