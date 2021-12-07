網購犬貓食品 境外未檢疫輸入罰百萬

網路世界無所不能，網路電商也無所不賣，寵愛毛孩子所需要的犬貓食品近年來也成為網購界熱門的商品，農委會防檢局7日指出，網路上販賣的乾狗／貓糧、罐頭及嚼咬骨等有的是來自境外且非合法輸入，毛小孩吃到這些未經政府檢疫把關的犬貓食品而出了問題會求助無門，網購一包境外販售的犬貓食品未申請檢疫最高會被罰新台幣100萬元，在網路上刊登境外非合法輸入的犬貓食品廣告最高會被罰新台幣15萬元。

防檢局表示，政府為了防杜非洲豬瘟疫情藉由網購境外非法動物產品入侵，已修正《動物傳染病防治條例》，賣家在網路上刊登非合法輸入之畜禽肉品、含肉加工產品、調製動物飼料及犬貓食品等應施檢疫物廣告，一旦被查獲可處新台幣3萬至15萬元罰鍰。民眾在網路上購買這些非合法輸入的境外應施檢疫物，當下單付款，貨品自國外運送到台灣，如果沒有主動申報檢疫被關務署查獲移送防檢局處置，除了貨品必須被銷毀外，屬來自疫區禁止輸入的禽畜肉品者，還要被移送法辦，最高可處7年以下有期徒刑併科新台幣300萬元以下罰金；非屬疫區禁止輸入的檢疫物，例如犬貓食品，會被處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

防檢局表示，2021年迄10月底止，關務署在邊境執行快遞貨物查驗，查獲到犬貓食品未申請檢疫案件計33案，裁罰金額計1,218萬元，佔所有違規案件16％；網路賣家販售境外違規犬貓食品遭裁罰計2案，佔所有違規案件18％。

防檢局進一步說明，犬貓食品樣態很多，其製造過程會使用到禽畜原料，如果加熱溫度及時間不能確實殺滅動物傳染病病原，就有引入疫病的風險。因此防檢局在核准外國犬貓食品輸入前，會先進行書面審查，然後派員到輸出國實地查核生產工廠進行確認，貨品輸入時須經臨場檢疫確認貨證相符始得判定檢疫合格，整個過程極為嚴謹，能阻絕動物傳染病入侵，兼顧產業及犬貓食的安全，這樣的把關措施，是非法輸入的犬貓食品所沒有的。

防檢局提醒毛孩子的畜主，犬貓食品樣態及包裝方式繁多，網購也存在很多陷阱及詐騙，下單前務必停看聽，牢記二不一要，不買出貨地在境外、不買產地不明的犬貓食品、要詳細閱覽商品資訊，必要時要向賣家確認來源。防檢局最後提醒，從現在到明年農曆春節前是網路電商促銷旺季，不要違規刊登境外應施檢疫物廣告，也不要網購境外犬貓食品等應施檢疫物，以免遭受重罰，又傷害毛孩子的健康，得不償失。

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