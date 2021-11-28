疫後民眾網購 近半單筆增逾500元

隨本土疫情逐漸穩定，消費者回到餐廳內用、國內景區開始回復旅遊榮景，但回不去的就是「網購」。萬事達卡最新公布的新常態網購消費大調查顯示，消費者不僅網購的頻率、金額都有顯著提升，高達88％民眾每月網購次數較本土疫情前平均增加至少2次以上，且將近一半民眾平均每次網購金額增加500元、甚至有四分之一平均增加超過1,000元，同時帶動「訂閱制」新型態網購行為崛起。



萬事達卡也發現，「生活雜貨與日常用品」不僅成為網購主要品項，同時也是消費者最期待在即將到來的「年終網購購物季」上消費囤貨的品項。



萬事達卡調查顯示，自本土疫情爆發後，不僅有66％消費者增加去網購的店家、平台數量，更有80％的民眾表示，和疫情前相較，更熱中貨比三家，不只對電商平台忠誠度降低，也更愛精打細算。



疫情帶動一波新的「訂閱制」風潮，有超過三分之一的消費者開始使用「訂閱制」服務，透過定期繳費方式購入特定服務或商品，相較本土疫情前增加28％。其中，以線上影音串流平台、美食外送平台、線上教育平台以及蔬菜箱訂閱為主流，讓剁手族在疫情期間一試成主顧。



萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，宅經濟崛起，帶動消費者在網路上消費的品項、服務與模式的明顯改變，消費者對於「訂閱制」服務的需求，從過去的線上娛樂延伸到了教育、甚至生鮮食品的採購。綜觀各年齡之消費差異，56～60歲消費者最常使用「訂閱制蔬菜箱」；51～55歲消費者訂閱「線上教育平台」的比例高於其他年齡層；而26～30歲消費者訂閱線上影音串流的比例則為全年齡之冠。萬事達卡也將因應這樣的風潮，持續推出各類型的優惠方案，全面滿足消費者需求。



根據萬事達卡調查，比起「超商取貨付款」、「現金轉帳」等，「信用卡」仍是民眾網購時的支付首選，不只有高達59％人習慣使用信用卡支付，且強調重視「刷卡現金、紅利回饋」外，也重視支付工具帶來的「速度與便利性」；其中，51～60歲民眾則會因注重信用卡在「延後付款」上的優勢而習慣使用信用卡做為主要支付工具。