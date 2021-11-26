逛全聯整排鮮奶被上鎖 內行揭暗黑真相

一名網友近日逛全聯發現，整排鮮奶被上鎖了！讓他相當不解。不少網友指出，東西常被偷拿當然會上鎖，甚至有人點名「瑞穗常被偷，所以滿多家分店都有上鎖」。業者回應，各分店會依照店內狀況，自行選擇產品進行防盜管理。

一名網友日前在臉書社團《全聯消費經驗老實說》表示，別人的全聯總是不會讓人失望，別人家的全聯都是鮮奶綁（送）紅茶或布丁，但到了他這邊，非但沒有送東西，還在鮮奶上面綁了鎖頭，結帳完也沒有收到鎖頭當禮物，真的好可惜。他好奇，有沒有人沒看過鮮奶上鎖啊？

貼文引起網友討論，「瑞穗常被偷，所以很多間會上鎖」、「發泡錠、飲料都看過上防盜鎖，鮮乳正常啦」、「除了鮮乳，還在社團看過維他命C上鎖」、「我去的全聯是大罐奶粉上鎖」、「看過貝納頌也用磁扣扣著，只能說小偷無所不偷，貪小便宜的人很多」、「牛肉底部也有必須消磁的條碼，否則經過防盜門會嗶嗶叫」。

全聯整排鮮奶上鎖，讓網友好奇背後原因。圖／擷取自全聯消費經驗老實說

也有不少人覺得扯，畢竟鮮奶體積不算小，偷拿的人到底是怎麼夾帶出去的，「國外還有整箱啤酒、電視螢幕夾腋下偷走的，鮮奶要夾哪裡」、「偷牛奶很重欸，都不會被發現嗎」。

全聯回應，通常會授權各門市，依照自己的狀況進行防盜管理，品項由主管決定，所以會不太一樣。

（中時新聞網 何立雯）

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