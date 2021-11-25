好市多購物節最新優惠曝 7大夯品再殺價

好市多黑色購物節開跑，第3波優惠商品曝光，包括75吋電視、空氣清淨機、鑽石耳環、桌上型硬碟、潔膚凝脂、紅酒杯4件組及巧克力即溶可可粉等共7大超夯商品，已在11/24降價了。

根據好市多App日前公布的第三波優惠商品，分別為TCL 75吋 4K QLED量子智能聯網顯示器、夏普空氣清淨機、1.5克拉圓形鑽石耳環、SEAGATE希捷外接式16TB桌上型硬碟、舒特膚臉部身體潔膚凝脂、TUMBLER RIEDEL ACCANTO系列德國製玻璃紅酒杯4件組及SWISS MISS香醇巧克力即溶可可粉等共7樣。

第3波優惠商品的實際折扣價終於在賣場揭曉。好市多黑色購物節從11月22日起一連7天至11月28日，將祭出超過200款優惠商品，相較於以往，今年家電類及禦寒商品買氣最熱，服飾及民生用品則是折扣最低，打到38折優惠。

黑色購物節促銷檔期，好市多全台13家門市同步舉辦，活動期間全門市將提早營業，周一至周四上午9點開始營業，周五至周日上午8點就開門，想要趁機撿便宜的民眾，可以好好把握。

（中時新聞網 尉遲佩玉）

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