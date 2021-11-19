千元振興券變現金活水 曝使用密訣

五倍千元振興券買10元或20元~30元的東西可價找回現金是真的！日前網傳在麥當勞使用紙本五倍券可以找零，但市場傳言紛飛，表示並非所有麥當勞都可以，還說僅限找回50元~100範疇，或僅限200振興券等，工商時報小編為印證實際狀況，親新往麥當勞使用紙本五倍券，發覺先問這句話，千元振興券也有找。

這句話就是先行請示你所消費的麥當勞店面「請問振興券能找零嗎？」，若櫃檯服務人員的答案是肯定的，則無論是千元、500元或200元的紙本振興券，麥當勞都會不囉嗦的扣除實際消費金額後找零。

如此一來，振興券變現金活水，可自由花費在夜市、小吃攤或大賣場物品如豬血糕、蚵仔麵線、油飯或其他民生用品等比較少的金額，而不必再擔心是否找零的問題了。

小編分別在台北市西門町兩家麥當勞予實際消費，第一次用千元振興券找回900餘元，第二次用500元振興券找回400餘元現金，其方式就是先行向店家確認振興券有無找零，待確認無誤後，即放心安心消費吧。

而找回的現金，就不會再被限制「使用期限」，振興券變現金活水後，對部分清貧族來說，可存款備不時之需，最核心者，不必再被綁手綁腳的消費，什麼消費折扣、什麼大餐優惠，因為平常就會有的小確幸折扣，不必在振興券上大作文章。振興券變現金活水後，再也不必為是否有優惠，而一次性「大手筆」消費千元或500元振興券。

（工商時報 數位編輯）