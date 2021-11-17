超市蛋好壞怎挑？婆媽曝選好蛋3秘訣

超市商品品牌眾多，如何以相同價格買到品質好的東西是門學問。一名人妻表示，走進超市想買盒裝蛋，未料一堆品牌價格都是42元，令她瞬間疑惑「到底該選哪一個？」不少婆媽拋出選購3秘訣，包括查看日期、外觀及合格證明。另外，農委會也教大家挑選生鮮雞蛋及盒裝蛋的購買撇步。

原PO日前於臉書社團《我愛全聯-好物老實說》指出，自己並沒有偏好哪一個牌子的雞蛋，剛好家裡的雞蛋用完，就到超市採買，沒想到走到盒裝蛋蛋架前，發現有7個不同廠牌的蛋，但標價都是42元，令她不知道該挑哪一個品牌、哪一盒，「怎麼選？好像都一樣？」

圖文曝光後，引發不少婆媽回應，「這真的會選擇障礙耶」、「我會依照雞蛋外觀、盒上日期挑選」、「品牌不是很重要，重要的是日期，才能確保雞蛋的新鮮度」、「日期新鮮都是好蛋啊」、「可以再確認雞蛋的合格證明挑選喔」。

根據農委會網站指出，挑選生鮮雞蛋時，可依照雞蛋外觀挑選，像是蛋殼是否潔淨、有無雞糞、污泥等汙染物，或是面有無斑及變色。另外盒裝蛋則要注意，外包裝是否明確標示品名、淨重、有效日期、保存期限及製造者等，只要有台灣優良農產品標章（CAS），都是經過嚴格檢驗的蛋品。

（中時新聞網 楊雅婷）