報復性消費 前十月刷卡破2.5兆

後疫情時代掀起報復性消費狂潮，據銀行業揭露數據，10月信用卡刷卡金額約2,47億元，比去年同期成長2.6％以上，且前十月累計國人信用卡已刷逾2.5兆元，即已刷近44棟台北101大樓的造價，接著就看今年雙11購物節是否刷出史上最強11月，全年應可刷破3兆元。



由於新冠疫情下邊境管制，國人仍無法出國旅行，少了刷機票、國外飯店及海外購物的刷卡金，今年10月刷卡金額雖比去年10月成長，但仍沒有超越2019年10月刷出的2,812億元紀錄，銀行業者表示，主要是國內購物、飯店及電商的刷卡顯著成長，但往年雙十節出國的刷卡消費量，仍無法完全靠國內刷卡彌補，加上今年10月最後二天是周六、日，如保費刷卡等，很多都會落到11月進帳。



但11月有雙11購物節，加上振興五倍券帶動的刷卡，今年11月有機會超越2019年及2020年，只要刷破2,616億元，即會成為史上最強11月。



10月信用卡刷卡量第一名是國泰世華銀行380.05億元，前十月累積刷卡量已破4千億元至4,035億元，較去年同期成長1.76％；2020年國泰世華銀的信用卡全年刷卡量4,909億元，就看2021年是否能率先突破5千億元的新高。



中信銀的信用卡10月刷卡量有376.68億元，與國泰世華銀僅差3.3億多元，前十月累計已刷近3,919億元，比去年同期成長近5.7％。



信用卡前三大銀行10月刷卡量相當接近，玉山銀行的信用卡10月刷出368.34億元，排名單月第三，前十月累積刷卡量亦有3,712億元。



台新銀行信用卡10月刷卡量283.81億元、排名第四，累計前十月是2,859億元左右，前四大發卡行合計就有近2,768萬張的流通信用卡，前十月刷卡量合計1.45兆元以上，約占全部刷卡量57％以上。



若再加上台北富邦銀行、花旗銀行、永豐銀行及聯邦銀行，前八大銀行的信用卡前十月總刷卡量逾2.04兆元，市占率逾80％。