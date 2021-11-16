好市多熟食熱量出爐 冠軍是「它」

許多民眾逛完好市多會在熟食區用餐，但恐不小心掉入「熱量陷阱」，營養師朱瑞君分享8大常見產品的熱量，指出熱量冠軍是牛肉捲832大卡，減肥人最愛的凱薩雞肉沙拉竟然也要825大卡，而單片披薩的熱量則從650大卡起跳，依照口味不同，最多甚至達748大卡，讓不少網友驚呆直呼，沒想到熱量都這麼高，凱薩沙拉和單片披薩真的嚇到我了。

營養師朱瑞君昨在臉書發文分享「好市多熟食區產品」熱量表，提醒大家看到千萬不要被嚇到了，沒想到一片披薩的熱量竟然這麼高，也沒想到看起來特別健康的「凱薩沙拉」熱量也不容小覷，真的好可怕，一看才知道自己吃下肚的熱量有多少。

朱瑞君列出好市多熟食常見的8大產品，熱量排行依序為牛肉捲832卡、凱薩雞肉沙拉825大卡、單片總匯披薩748大卡、單片夏威夷披薩687大卡、雞肉捲684大卡、單片海鮮披薩651大卡、吉拿棒575大卡以及熱狗448大卡。

驚人的熱量讓不少網友看傻，「想不到熱量都好高」、「喔不！吉拿棒竟然這麼肥」、「天啊！熱狗堡竟然是最低的」、「我不聽，我不看，我不相信」、「凱撒雞肉沙拉真的有嚇到，熱量這麼驚人」、「凱薩沙拉我一次吃一個，難怪瘦不下來」。

也有網友好奇詢問，多數人減肥常選擇看起來比較健康的沙拉，不知道凱薩雞肉沙拉的熱量這麼高，是不是因為醬汁的影響？對此，朱瑞君留言表示，主要的熱量來源的確是凱薩醬，但烤的酥酥脆脆的麵包也原因之一。

文章來源：輕鬆瘦營養師 朱瑞君

（中時新聞網 何立雯）