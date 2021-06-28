賣萌！小7「卡通大聯萌」療癒商品登場

三級防疫超過40天，假日已出現關不住人潮湧現，7-ELEVEN「卡通大聯萌」集結米奇、史努比、小熊維尼、奇奇蒂蒂、史迪奇、OPEN!家族、卡娜赫拉的小動物、三麗鷗、鬼滅之刃、小小兵等超過10種人氣肖像，共計約50項商品自30日登場，要大家宅在家防疫好心情。

7-ELEVEN指出，至7月27日前還可享指定品項2件8折、3件77折優惠；其中OPEN! 小將首度與日本KOKUYO及KOBARU兩大文具品牌聯名推出日系質感文具，備受矚目，以及米奇、史努比聯名「太空安全帽」均有不少人磨拳搶購。

7-ELEVEN指出，獨家開發的「漫遊太空米奇」、「漫遊太空史努比」系列商品，絕對是鐵粉必收，像是冷熱飲皆適用的「760ML超大不鏽鋼吸管杯」、附餐具大容量的「手提三層餐盒」皆為限定品項；同系列的「太空安全帽」以及「太空小椅凳」則自30日起開放預購，方便粉絲一整套蒐集，透過療癒的太空造型米奇、太空史努比肖像，一解消費者在暑假無法出遊的苦悶。

此外，掌握永續環保議題，7-ELEVEN推出獨家限定的「不織布環保袋」，共有史努比、米奇、三麗鷗3大人氣肖像款式，造型療癒可愛，摺疊之後體積小方便攜帶，銅板價格輕鬆入手，即可為環保盡一份心力。