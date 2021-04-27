高鐵好康！快閃7天租車、住宿零元送

台灣高鐵（2633）衝刺國旅市場，27日宣布新一波「美好搶先GO」振興專案，共六類型七大優惠全面啟動，高鐵假期鎖定一人成行商機，推出搭高鐵加住宿或租車0元等行程，快閃活動僅7天，自即日起到5月3日止，TGo會員再享50點TGo點數，可換購高鐵標準車廂對號座5折車票優惠券。

台灣高鐵資深副總孫鴻文表示，國人對國民旅遊的喜愛程度日益增加，這次再度攜手旅行社、飯店等合作夥伴，推出「美好搶先GO」旅運振興專案，希望以前所未有的超值優惠，帶動高鐵運量回升，協助旅遊產業發展，優惠程度「前所未有」，下周還會有更新優惠推出，延續國旅熱潮。

此次，高鐵假期「快閃專案」提供13條指定住房二日自由行，搭配飯店涵蓋區域包括台北、台南、高雄等地知名飯店，另有6條「搭高鐵．送租車」指定行程，且只要一人成行，享租車或住宿0元優惠，兩人同行則提供加碼優惠。

同時，為了鼓勵國旅、振興受到疫情影響的旅遊市場，購買高鐵假期「快閃專案」任一行程，TGo會員於旅程完畢後，再享50點TGo點數換購高鐵標準車廂對號座5折電子優惠券1張，比70點換購一顆茶葉蛋還要超值。

台灣高鐵去年5月20日曾推出一次快閃優惠，因旅客購買意願熱絡，原定7天預售日期僅3天就提前滿檔，銷售量超越目標7倍。台灣高鐵表示，由於此次「美好搶先GO」快閃專案更加優惠也將進行總量控管，預料可能提前結束。

此外，台灣高鐵3月攜手KKDay、KLooK兩大旅遊平台，只要購買門票、體驗、交通、遊程等四大旅遊商品加購高鐵車票，也將享有車票7折優惠，更多優惠內容於台灣高鐵「美好搶先GO」網站。