台彩逾8億春節大紅包 揭密中獎黃金時段

農曆春節期間，拿到紅包就是要試試手氣，能否一圓發財夢，台彩特別加碼近4年最高的春節獎金8.6億元，其中「大樂透」自(9)日至21日(農曆初十)連續13天每天開獎，周一至周日都能，玩創史上連續開獎天數最長的紀錄。台彩也公布2020年統計數據，33名中獎幸運兒有80%在同一個「黃金時段」買彩券。

據TVBS報導，台彩表示，統計2020年33名對中獎大樂透春節大紅包獎項幸運兒，有近80%來自「開獎當天才買」，「下午4點至晚間8點」占45%，「上午10點至下午2點」占27%，選號方式有85%採用電腦選號，15%為自選號碼。

台彩加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就，每組獎金100萬元，若有兩注以上同時對中同一組獎號，則獎金均分；360組「春節大紅包」將持續加開至全部送出或2月26日加碼活動截止。

台彩也統計第四屆（103年至109年）全台5千多個投注站，曾開出春節大紅包的投注站共有2,322家，總計開出3,322注，遊走型經銷商也都有開出大獎。

從第四屆以來，累計曾開出8注以上的投注站包括在高雄市苓雅區的大興金香鋪、桃園市平鎮區的晉億投注站、新北市板橋區一夕致富彩券行、宜蘭市千億商行、高雄市 楠梓區運全彩券行、苗栗頭份鎮的山琦企業行、台北市士林區飛來發彩券行以及台中市大甲區日南爆米花彩券行等。

儘管目前仍有新冠疫情來干擾，台灣彩券總經理蔡國基表示，因為各投注站都做好防疫工作，因此，不會影響民眾買刮刮樂彩券意願。

（中時新聞網 呂承哲）