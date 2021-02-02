國旅注意！消保處查旅館住宿券 近4成違規

受疫情影響，無法出國的民眾轉向國旅，消保處今天公布21縣市100家觀光旅館及旅館的住宿券查核結果，共37家、近4成違規，包含違規訂使用期限、未落實履約保證及未設申訴專線。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，觀光旅遊人潮轉往國內旅遊，行政院消費者保護處今天召開「消費權益把關，度假住宿安心」記者會，公布以上查核結果，供消費者了解。

消保處諮議陳世元指出，「觀光旅館業商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」、「旅館業商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」於民國99年1月14日施行，不過今年起政府將不同行業發行的18種禮券整合成統一版本，唯一更新的內容是退券手續費不得超過面額的3％。

至於消費者想退券的話，消保處長劉清芳說，不需理由就可退，這是既有規範、非新制。

陳世元指出，去年9月，消保處跟全國21縣市（不含連江縣）合作，對所轄縣市內的100家觀光旅館及旅館的住宿券進行查核，查核項目包含「消費爭議處理申訴專線」、「履約保證責任（含記載、期間及落實）」及「不得記載事項」等8項，共計37家部分查核項目違規。

陳世元指出，有9家業者的住宿券違反「不得記載事項」規定，包含自行標寫「使用期限」、規定須搭配其他禮券共同使用。他也提醒消費者，即便是旅展買的優惠券，也只能規定「優惠期限」，優惠期過後仍可補價差使用，且住宿券必須可以單獨使用。

消保處舉例，像是華國大飯店、蘭城晶英酒店及知本老爺大酒店限制春節期間不能使用住宿券，但其實補價差就能使用，業者已改正。

違反「履約保證責任」規定，共計15家，可能損害消費者獲理賠的權益，違規樣態包含完全沒有記載履約保證相關規定、履約保證期間不足一年，以及無法提出證明文件或未提供履約保證。

違反「消費爭議處理申訴專線」規定的家數最多、共計28家，違規樣態包含未記載申訴專線，以及僅記載政府機關電話，卻未記載業者申訴專線。例如寫上官方消費申訴專線「1,950」，卻沒寫上業者自己的申訴專線。

消保處簡任秘書陳星宏指出，以上違規樣態，34家改正完畢，剩3家業者在改正中，包含雲林縣的觀月商務休閒旅館，以及花蓮縣的承億文旅—花蓮山知道、煙波大飯店花蓮館；若屆期未改正，將可依消費者保護法處新台幣3萬元以上、50萬元以下罰鍰，且可連續罰。