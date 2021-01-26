家樂福全面備戰 20項防疫新規上膛

因應疫情升溫，家樂福26日宣布，家樂福因應疫情現況，全台量販店即日起實施最新防疫消毒準則，共20大項，包含電梯、手扶梯、顧客廁所、育嬰室、顧客休息室、手推車/手提籃/手拉藍、顧客置物櫃等，基本每4小時內消毒1次，還有嚴格落實進入賣場戴口罩，如顧客在賣場內脫下口罩，經勸導後屢勸不聽，將請離賣場，並將每週設一時段閉店全館消毒！

其他還有生鮮區備有酒精自動消毒器，並提供一次性手套使用，以及生鮮用餐區設立防疫塑膠隔板，賣場內規畫防疫專區，排隊區域保持1.5公尺距離，自動結帳機顧客使用完畢後，由專人立即消毒設備等。

家樂福公布20項防疫措施如下：